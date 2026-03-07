Pogledajte kako izgleda brod nakon požara u luci Bajnice

Vatrogasni operativni centar Dugi Rat zaprimio je u ponedjeljak, 3. ožujka u 21:51 sati dojavu o požaru broda u luci Bajnice. Na intervenciju je u kratkom roku upućeno 25 članova DVD-a Dugi Rat sa šest vatrogasnih vozila.

Kako su izvijestili iz društva, gašenje požara pokazalo se iznimno zahtjevnim i dugotrajnim zbog specifične građe plovila, stadija u kojem se požar nalazio te stanja samog broda.

Zbog opsega intervencije i potrebe za dodatnim snagama, u pomoć su pristigli i vatrogasci iz Omiša, Gata, Kučića, Javne vatrogasne postrojbe Općine Podstrana te DVD-a Podstrana.

Iz DVD-a Dugi Rat zahvalili su kolegama na brzoj reakciji, profesionalnosti i velikom trudu uloženom u zahtjevnu intervenciju. Sigurnost luke osigurana je u najkraćem mogućem roku, dok je potpuno gašenje požara potrajalo.

Vatrogasci su i dalje na terenu gdje provode nadzor i osiguravaju mjesto događaja kako bi se spriječilo eventualno ponovno rasplamsavanje požara.