Pogledajte dirljivi transparent Torcide posvećen preminulom Jurici Gizdiću

U 50. se minuti Torcida prisjetila preminulog Hajdukova kroničara Jurice Gizdića. Na Sjeveru Poljuda osvanula je njegova čuvena izjava: "'SVI SMO MI PROLAZNI, SAMO HAJDUK ŽIVI VJEČNO' / JURICA GIZDIĆ POČIVAJ U MIRU".

Gizdić je bio poznati i nagrađivani kroničar sporta, a pogotovo kroničar Hajduka o kojem je napisao preko 20 knjiga. Prošli je mjesec dobio prestižno državno priznanje Red Danice Hrvatske s likom Franje Bučara za dugogodišnji predani publicistički rad na području nacionalne sportske povijesti te osobiti doprinos istraživanju modernog hrvatskog olimpizma.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -