VIDEO Pogledajte akciju i pogodak Hajduka na Rujevici. Evo kako se snašao Pukštas

Hajduk danas s početkom u 20 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a trenutačni je rezultat 0:1 zahvaljujući Rokasu Pukštasu koji je zatresao mrežu u 25. minuti.
Kako je izgledala akcija i gol Pukštasa, pogledajte u video zapisu ispod. Sve je na društvenim mrežama objavio Hajduk Digital TV.
Utakmica je u tijeku, a sve detalje pratite na poveznici ispod:
RIJEKA - HAJDUK 0-1: Pukštas nakon grede zabio gol za vodstvo Splićana
