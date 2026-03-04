Close Menu

VIDEO Pogledajte akciju i pogodak Hajduka na Rujevici. Evo kako se snašao Pukštas

Sjajna akcija i gol!

Hajduk danas s početkom u 20 sati igra protiv Rijeke na Rujevici utakmicu četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a trenutačni je rezultat 0:1 zahvaljujući Rokasu Pukštasu koji je zatresao mrežu u 25. minuti.

Kako je izgledala akcija i gol Pukštasa, pogledajte u video zapisu ispod. Sve je na društvenim mrežama objavio Hajduk Digital TV.

Utakmica je u tijeku, a sve detalje pratite na poveznici ispod:

RIJEKA - HAJDUK 0-1: Pukštas nakon grede zabio gol za vodstvo Splićana

Prikaz ždrijeba omogućuje Sofascore
