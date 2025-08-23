Poginuo muškarac, policija traga za vozačem koji je pretjecao kolonu

Jučer oko 20.10 sati na dionici državne ceste D-1 tzv. Turanska obilaznica u Karlovcu dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, a dvije osobe su teško ozlijeđene.

Naime, nepoznati vozač upravljao je osobnim vozilom nepoznatih registarskih oznaka u smjeru Karlovca i pretjecao kolonu vozila iako prometna traka kojom je namjeravao pretjecati nije bila slobodna na dovoljnoj udaljenosti za izvođenje iste radnje.

U tom trenutku iz suprotnog smjera naišlo je osobno vozilo bosansko-hercegovačkih nacionalnih oznaka kojim je upravljao 56-godišnji bosansko-hercegovački državljanin, a koji je u namjeri izbjegavanja, pomaknuo svoje vozilo desnom rubu kolnika i pritom izgubio nadzor nad vozilom.

U daljnjem nekontroliranom kretanju isto vozilo je prešlo na suprotnu kolničku traku spomenute ceste i udarilo u osobno vozilo karlovačkih registarskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljala 25-godišnjakinja i pritom ga odbacilo u zaštitnu metalnu ogradu.

U prometnoj nesreći 56-godišnji vozač smrtno je stradao na mjestu događaja dok su 25-godišnja vozačica i 26-godišnji putnik iz vozila karlovačkih registarskih oznaka teško ozlijeđeni.

Na mjestu događaja očevidom je rukovodio zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu.

Promet tom dionicom državne ceste bio je u prekidu 5 sati, nakon čega je normaliziran.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska nepoznatog vozača i utvrđivanja svih bitnih okolnosti vezanih za prometnu nesreću.

- Obzirom na okolnosti događaja, pozivamo sve eventualne svjedoke događaja da ukoliko raspolažu korisnim saznanjima vezanim uz predmetni događaj da jave na broj telefona 664-122, zatim na 192 ili da pristupe osobno u prostorije Postaje prometne policije Karlovac, Ulica dr. Vladka Mačeka 13, Karlovac - poručuje policija.