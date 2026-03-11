Poginuo brat Darka Lazića

Dragan Lazić, brat srpskog pjevača Darka Lazića, poginuo je u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Vladimirci nedaleko od Šapca, javljaju srpski mediji.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila dok je upravljao motociklom, kada je došlo do sudara s osobnim automobilom. Točne okolnosti i uzrok nesreće zasad nisu službeno potvrđeni.

Navodno su Darko i Dragan tog dana zajedno boravili u jednom kafiću u Šapcu, gdje su iz sela Brestač stigli na motociklima. Nakon druženja Dragan je krenuo kući, no tijekom povratka dogodila se tragična nesreća.

Na mjesto događaja ubrzo je stigla hitna pomoć iz Vladimirovaca, a u pripravnosti su bile i medicinske ekipe iz Šapca. Unatoč pokušajima reanimacije, liječnici mu nisu uspjeli spasiti život.

Nakon što je saznao za nesreću, Darko Lazić odmah je otišao u zdravstveni centar u Šapcu, gdje mu je potvrđeno da je njegov brat preminuo. Prema navodima medija, pjevač je zbog tragedije bio potpuno slomljen.