Poduzetnici s područja Solina, grad dodjeljuje potpore: Prijavite se online, a ovo su mjere potpore

Grad Solin i ove godine dodjeljuje potpore za razvoj poduzetništva. Gradonačelnik Dalibor Ninčević objavio je na službenoj Facebook stranici da je na web stranici Grada Solina dostupan Javni poziv za podnošenje prijava, a novost je da se zahtjevi ove godine podnose isključivo putem online obrasca.

- I ove godine nastavljamo pružati potporu razvoju lokalnog gospodarstva.

Danas je na stranicama Grada Solina objavljen Javni poziv na podnošenje prijava za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva u 2025. godini.

Poziv s pripadajućom dokumentacijom dostupan je na službenoj web stranici Grada Solina. Novost ove godine je da se zahtjevi podnose isključivo digitalno, putem online obrasca.

Rok za podnošenje prijava je od 22. listopada 2025. u 9:00 sati do 31. listopada 2025. u 20:00 sati.

U okviru Javnog poziva dostupno je sedam mjera potpore:

- Potpora za novoosnovane tvrtke i obrte

- Potpora za kapitalna ulaganja

- Potpora za dodatna ulaganja

- Potpora za poboljšanje za ulaganja u poboljšanje poslovnog sustava

- Potpora za očuvanje tradicijskih zanimanja

- Potpora troškova za odobrenje investicijskih kredita

- Potpora troškova pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovnih objekata i obnovljivih izvora energije

Potpora za novoosnovane tvrtke ostala je nepromijenjena, dok su ostale mjere prilagođene kako bi što bolje odgovorile na potrebe naših poduzetnika i obrtnika.

Pozivam sve zainteresirane poduzetnike da pažljivo prouče uvjete iz poziva i pravovremeno pripreme svu potrebnu dokumentaciju.

Više detalja o programu i mjerama pogledajte na poveznici - napisao je Ninčević na Faceboku.