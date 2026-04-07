Podstrana: Vozaču izmjerena koncentracija alkohola od 1,55 promila, odveden na sud

U petak, 3. travnja 2026.godine na području Podstrane zaustavljen je 42-godišnji vozač za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena u je koncentracija od 1,55 g/kg. Uhićen je i odveden na sud s obzirom da mu je ovo četvrti put da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola u zadnjih godinu dana te iskazuje upornost ponavljajući težak i ozbiljan prometni prekršaj. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana i zabranom upravljanja vozilom u trajanju od godine dana.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti biti će naknadno donesena.

Tekst se nastavlja nakon oglasa