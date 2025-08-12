Podstrana ugostila 22. Smotru klapa uoči blagdana Velike Gospe

U sklopu Postranskog kulturnog ljeta, a uoči blagdana Velike Gospe, 11. kolovozao održana je 22. Smotra klapa u Podstrani. Dvorište crkve Gospe u Siti u Strožancu još jednom je poslužilo kao najljepša ljetna pozornica na koju se klape rado penju. Ove godine izvorne klapske napjeve kao i skladbe izvele su domaće klape Praska i Kurjože, a pridružile su ih se i gostujuće iz raznih krajeva Dalmacije i susjedne Bosne i Hercegovine. Tako je publika imala priliku čuti ženske klape Tamarin iz Solina, Merlu iz Dugopolja, mješovite Filip Dević – Feratu iz Splita i Sfidu iz Korčule te muške klape Podvorje iz Kaštel Sućurca i Zvizdan iz Posušja.

Na početku večeri prisutnima su se obratili predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Podstrani Mario Tomasović i načelnik općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Zahvaljujući organizatorima Ogranku Matice hrvatske u Podstrani, općini Podstrana, Turističkoj zajednici Općine Podstrana, Splitsko-dalmatinskoj županiji, domaćinu župniku don Ivanu Đonliću i klapama koje se rado odazivaju već 22 godine ovaj koncert obogaćuje program Podstranskog kulturnog ljeta.

Program je vodila Edita Lučić Jelić. Izrazito topla kolovoška večer protekla je baš u klapskom stilu – opušteno i raspjevano. Koncert je završio kako i priliči zajedničkom pjesmom svih klapa – Cvijet čežnje koju je povela klapa Praska, a nakon službenog programa a cappella pjevanje čulo se još dugo u noć.