Podstrana slavi mlada vina: Održava se XVI. smotra mladih poljičkih vina u čast sv. Martina

U Podstrani se i ove godine obilježava blagdan svetog Martina na tradicionalan način – uz mlado vino i glazbu. U utorak, 11. studenoga 2025., održat će se XVI. Smotra mladih poljičkih vina, manifestacija koja okuplja vinare i ljubitelje vina s područja Poljica, a čiji je cilj očuvati običaje i vinarsku tradiciju ovoga kraja.

Događanje, u organizaciji Općine Podstrana, Turističke zajednice općine Podstrana i Društva Poljičana sv. Jure Priko – ogranak Podstrana, održat će se u Caffe baru Porat.

Program događanja

Manifestacija započinje u 15 sati svetom misom u čast sv. Martina, zaštitnika vinara i vinograda.

Nakon mise, druženje se nastavlja u Caffe baru Porat gdje će u 16 sati biti upriličena dodjela priznanja i zahvalnica za mlada vina. Posjetitelje očekuje i glazbeni program u kojem sudjeluju Limena glazba Podstrana i Kvartet Porat.

Proces ocjenjivanja i predaja uzoraka

Vina će ocjenjivati enolozi Instituta za jadranske kulture, a proizvođači vina s područja Poljica svoje uzorke mogu predati do 9. studenog 2025. do 20 sati.

Prilikom predaje potrebno je donijeti 2 boce od 1 litre u staklenoj ambalaži te ispuniti anketni listić.

Za predaju uzoraka određeni su sljedeći kontakti po zonama Poljica:

Donja Poljica: Marin Banje (Sv. Martin 44, Podstrana, mob: 095 702 3797)

Općinu Dugi Rat i Omiš: Tomo Zemunik (Zelovići 25, mob: 098 443 420)

Srednja Poljica: Ante Markičević (Poljička cesta 67, Tugare, mob: 099 673 5728)

Gornja Poljica: Petar Rodić (Trnbusi, mob: 098 983 1377)

Tradicija koja živi

Smotra mladih vina u Podstrani postala je važan datum u kalendaru lokalne zajednice, gdje se ljubav prema vinu prenosi kroz generacije. Uz domaće vinare, glazbu i druženje, događanje je prilika da se Poljičani okupe, razmijene iskustva, proslave rad u vinogradu i nazdrave novoj vinskoj godini.