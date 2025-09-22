Podstrana ima novu pješačku stazu

Turistička zajednica Općine Podstrana s ponosom obavještava da je u izradi nova pješačka staza koja povezuje Vatrogasni dom u Svetom Martinu s Gornjom Podstranom.

Kao i sve ostale podstranske staze, i ova će biti jasno označena informativnim panoima na početku staze te markacijama duž cijele trase, kako bi šetačima i planinarima omogućila sigurno i ugodno kretanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ovim projektom nastavljamo širiti mrežu aktivnosti i sadržaja na otvorenom, nudeći našim mještanima i gostima nove mogućnosti za rekreaciju, uživanje u prirodi i upoznavanje kulturno-povijesne baštine Podstrane.

Ovaj projekt sufinanciran proračunskim sredstvima Splitsko-dalmatinske županije u okviru Programa razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Splitsko – dalmatinske županije", poručuju iz općine.