Podstrana domaćin najbrojnijeg okupljanja povijesnih postrojbi u Hrvatskoj

U Podstrani je danas održan svečani mimohod povijesnih postrojbi povodom Skupštine Saveza povijesnih postrojbi hrvatske vojske, kojoj je ove godine domaćin povijesna postrojba Društvo Poljičana sveti Jure. Na šetnici hrvatskog branitelja Vladimira Vukovića Vate okupile su se povijesne postrojbe iz cijele Hrvatske koje su u svojim tradicionalnim odorama i povijesnim uniformama predstavile bogatu vojnu i kulturnu baštinu hrvatskog naroda.

U mimohodu je sudjelovala čak 31 povijesna postrojba, a ovogodišnja Skupština Saveza u Podstrani ujedno je najbrojnija do sada. Poseban značaj ovog događaja je i u tome što se Savez u ovakvom sastavu prvi put okupio u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok je ovo ujedno i prva Skupština održana južno od Bakra. Splitsko-dalmatinska županija na ovom okupljanju sudjeluje s pet povijesnih postrojbi, čime je druga po brojnosti u Hrvatskoj, odmah nakon Zagrebačke županije.

Tijekom programa dodijeljena su priznanja zaslužnim članovima Saveza, a kod spomenika palim Poljičanima položeni su vijenci te je odana počast svima koji su kroz povijest dali svoje živote za slobodu hrvatske domovine.

Uoči današnjeg događaja obnovljen je i izmješten spomenik poljičkim borcima na novu lokaciju na šetnici u Strožancu. Projekt je realiziran u suradnji s Društvo Poljičana – ogranak Podstrana i Matica hrvatska – ogranak Podstrana, a spomenik je dobio i novo postolje te je premješten iz kružnog toka na raskrižju ulica Gospe u Siti i Blato kako bi bio dostojnije prezentiran i pristupačniji građanima i posjetiteljima.

Nova lokacija spomenika ima i posebnu simboliku jer se povijesna bitka u kojoj su sudjelovali poljički borci dogodila upravo na području Strožanca, zbog čega je bilo važno da spomenik trajno bude smješten na ovom prostoru.

Načelnik Općine Podstrana istaknuo je kako ovakvi događaji imaju veliku važnost za očuvanje povijesne i kulturne baštine, ali i za promociju Podstrane kao turističke destinacije.

„Okupljanje ovako velikog broja povijesnih postrojbi u Podstrani velika je čast za našu općinu. Ovakve manifestacije čuvaju sjećanje na našu bogatu povijest i tradiciju, ali ujedno doprinose i prepoznatljivosti Podstrane te obogaćuju turističku ponudu našeg mjesta“, poručio je načelnik.

Organizatori su zahvalili svim sudionicima i gostima koji su svojim dolaskom uveličali ovaj događaj, ističući kako je Podstrana danas bila mjesto susreta povijesti, tradicije i hrvatskog zajedništva.