PODSTRANA BEZ PREPREKA Završena ugradnja 43 rampe za osobe s invaliditetom duž ključne dionice

Na području općine Podstrana dovršeni su radovi na ugradnji 43 rampe za osobe s invaliditetom na nogostupima uz pješačke prijelaze, čime je napravljen značajan iskorak u podizanju razine pristupačnosti javne infrastrukture.

Radovi su obuhvatili dionicu od Strožanca, odnosno ulaza u Podstranu, do Grljevca (raskrižje Zvonimirove ulice i DC8), a novoizgrađene rampe omogućit će sigurnije i jednostavnije kretanje osobama s invaliditetom. Osim toga, ova ulaganja doprinose i svakodnevnoj mobilnosti drugih skupina građana, poput roditelja s dječjim kolicima te biciklista.

Ukupna vrijednost radova iznosi oko 17.000,00 eura s PDV-om.

Projekt je rezultat inicijative pokrenute još prije godinu dana, kada je u Podstrani izrađena Bijela knjiga pristupačnosti za osobe s invaliditetom, dokument koji je identificirao ključne prepreke u prostoru. Inicijativu je pokrenuo Andrija Lipanović, koji je zajedno s načelnikom Mijom Dropuljićem i predstavnicima Općine obišao teren i evidentirao problematične lokacije.

U realizaciji projekta sudjelovali su i brojni suradnici uključeni u izradu Bijele knjige, koja je poslužila kao temelj za planiranje konkretnih zahvata na terenu.

Načelnik Općine Podstrana istaknuo je kako je riječ o dijelu šireg plana unapređenja komunalne infrastrukture i podizanja kvalitete života svih stanovnika:

„Ovo je konkretan rezultat suradnje i jasno definiranih ciljeva. Naš je zadatak osigurati da Podstrana bude dostupna svima, bez iznimke. Uklanjanjem fizičkih prepreka činimo našu općinu pravednijom i kvalitetnijom za život.“

Iz Općine najavljuju kako se aktivnosti nastavljaju i u narednom razdoblju. Uskoro započinje nova faza projekta koja će obuhvatiti ugradnju rampi na preostalom dijelu Podstrane, od Grljevca do Mutograsa, čime će se dodatno unaprijediti sigurnost i dostupnost pješačke infrastrukture.

Ovaj projekt još je jedan u nizu koraka kojima Podstrana sustavno radi na stvaranju inkluzivnijeg i pristupačnijeg okruženja za sve svoje stanovnike.