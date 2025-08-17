PODRŠKA KAPETANU Braća Vušković stigla na Poljudu u majicama na Marka Livaju

Hajduk danas od 21 sat igra utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je na poluvremenu 0:0. Torcida je do 19. minute bacala topovske udare u gotovo pravilnim intervalima i nije navijala, a od 21. su do 40. minute poluvremena pjevali „Srami se, Hajduče!“, a onda su promijenili tekst u „Igrajte, pi*kice!“ do kraja poluvremena, a tim su riječima ispraćeni u svlačionicu.

Utakmica s Belupom dolazi nakon teškog poraza Bijelih u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je nakon poljudskih 2:1 poražen u Tirani nakon produžetaka s 3:1 te je ispao iz Europe s ukupnih 4:3 za Dinamo City.

U prve dvije prvenstvene utakmice momčad trenera Garcije upisala je dvije pobjede na domaćem terenu, u prvom su kolu Bijeli s 2:1 svladali Istru 1961, a u drugom Goricu rezultatom 2:0.

Slaven Belupo u novoj sezoni vodi Mario Gregurina, a njegova momčad u prvoj je utakmici poražena s 2:0 od Rijeke na Rujevici, dok su u drugoj na domaćem terenu s 3:1 porazili Varaždin.

U odnosu na prethodna dva kola trener Garcia u ovoj će utakmici u konkurenciji imati Livaju i Rebića koji su odradili suspenziju zbog crvenih kartona.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg, pomagat će mu Marjan Tomas iz Vladislavaca i Dominik Benković iz Zaprešića, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Luka Kurtović iz Osijeka.

Torcida nije krenula s navijanjem, u prosjeku se svakih 30 sekudni čuo topovski udar od početka susreta, sve do 21. minute, a od 19. su minute do kraja poluvremena pjevali „Srami se, Hajduče!“

Bivši hajdukovci Mario i Luka Vušković pojavili su se na Poljudu kako bi pratili prvenstveni ogled Hajduka i Slaven Belupa.

Braća su se smjestila u ložu stadiona, a posebnu pozornost privukla je njihova odjeća – obojica su nosila majice s likom Marka Livaje, čime su jasno pokazali podršku kapetanu Bijelih.