HAJDUK – SLAVEN BELUPO 0-0: Poljud bez navijanja kao publika pred predstavu u HNK-u, Torcida rigorozno odgovorila na Hajdukovu igru

Hajduk danas od 21 sat igra utakmicu 3. kola SuperSport HNL-a protiv Slaven Belupa na Poljudu, a rezultat je na poluvremenu 0:0. Torcida je do 19. minute bacala topovske udare u gotovo pravilnim intervalima i nije navijala, a od 21. su do 40. minute poluvremena pjevali „Srami se, Hajduče!“, a onda su promijenili tekst u „Igrajte, pi*kice!“ do kraja poluvremena, a tim su riječima ispraćeni u svlačionicu.

Utakmica s Belupom dolazi nakon teškog poraza Bijelih u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Hajduk je nakon poljudskih 2:1 poražen u Tirani nakon produžetaka s 3:1 te je ispao iz Europe s ukupnih 4:3 za Dinamo City.

U prve dvije prvenstvene utakmice momčad trenera Garcije upisala je dvije pobjede na domaćem terenu, u prvom su kolu Bijeli s 2:1 svladali Istru 1961, a u drugom Goricu rezultatom 2:0.

Slaven Belupo u novoj sezoni vodi Mario Gregurina, a njegova momčad u prvoj je utakmici poražena s 2:0 od Rijeke na Rujevici, dok su u drugoj na domaćem terenu s 3:1 porazili Varaždin.

U odnosu na prethodna dva kola trener Garcia u ovoj će utakmici u konkurenciji imati Livaju i Rebića koji su odradili suspenziju zbog crvenih kartona.

Glavni sudac utakmice je Mateo Erceg, pomagat će mu Marjan Tomas iz Vladislavaca i Dominik Benković iz Zaprešića, a četvrti sudac je Zdenko Lovrić iz Đakova. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Luka Kurtović iz Osijeka.

Torcida nije krenula s navijanjem, u prosjeku se svakih 30 sekudni čuo topovski udar od početka susreta, sve do 21. minute, a od 19. su minute do kraja poluvremena pjevali „Srami se, Hajduče!“

U 6. je minuti Agbekpornu srušio Sigura, a Hajduk je povukao preko Durdova koji je pucao izvan okvira gola. Dvije je minute kasnije Benrahou tražio igranje rukom Jakira, no suci nisu ništa vidjeli. Potom je Jakir pao nakon kontakta s Durdovom, ukazivala mu se pomoć nakon koje se pridigao i nastavio s igrom. U 11. je minuti Pukštas ubacio, Benrahou je signalizirao da je prešla gol-aut liniju, suci nisu pokazali ništa.

U 15. je minuti Katalinić zamijenio ozlijeđenog Jakira. Minutu je potom Pajaziti pao nakon što je dobio po nogama, iz slobodnog je udarca pucao Benrahou, ali lopta je otišla u korner. U istoj je minuti pucao Rebić nakon ubačaja Karačića, T. Božić otklonio je opasnost. U 22. je minuti Pajaziti pao u kaznenom prostoru, Pukštas je pucao u nastavku akcije, ali lopta nije išla u okvir gola. Četiri je minute zatim Agbekpornu bio u dobroj situaciji, dodao je I. Božiću koji je nije uspio uhvatiti. U 29. je minuti Melnjak bio blizu prebacivanja Hadžikća, no potonji je obranio.

U 30. je minuti Hajduk imao dvije prilike, Melnjak je u prvoj izborio korner, a nakon toga Šarlijin je pokušaj glavom nakon Benrahouva ubačaja otišao preko grede. Minutu zatim šutirao je Pajaziti iz daljine, Hadžikić se dobro opružio i obranio. U 33. je minuti ubacio Melnjak, a Rebićev je pokušaj lijevom otišao iznad gola. Minutu je potom Pajaziti ponovno šutirao iz daljine, lopta je otišla podno sjevera. U 37. je minuti Ćubelić gurnuo Rebića s leđa, Karačić je izveo slobodni udarac, a lopta je završila u živom zidu. U 43. je minuti Durdov pokušao, no udarac nije išao u okvir gola.

Slaven Belupo je u prvoj minuti trominutne sudačke nadoknade imao slobodni udarac koji je završio u rukama Ivušića. U trećoj je minuti nadoknade Durdov pokušao ubaciti lijevom, ali lopta mi se zaplela u nogama i otišla u gol-aut.

To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena u kojoj Hajduk nije ozbiljnije zaprijetio, Torcida je sa sjevera bila jasna i Bijelima poručila za kraj poluvremena „Igrajte, pi*kice!“, dok je zapad zviždao.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Šarlija, Raçi, Melnjak - Pukštas, Pajaziti, Sigur - Durdov, Benrahou, Rebić

Klupa: Silić, Diallo, Kalik, Livaja, Šego, Mlačić, Krovinović, Bamba, Brajković, Hrgović, Skoko, Hodak

SLAVEN BELUPO: Hadžikić - Barać, Kovačić, T. Božić, Jakir - Agbekpornu, Ćubelić - Jagušić, Liber, Mitrović - I. Božić

Klupa: Marković, Čović, Međimorec, Katalinić, Caimacov, Crepulja, Šuto, Lepinjica, Nestorovski

