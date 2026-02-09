Podijeljeno gotovo 200 tisuća eura za nove solare i dizalice topline u Splitsko-dalmatinskoj županiji

U okviru Programa sustavnog gospodarenja energijom na području Splitsko-dalmatinske županije, župan Blaženko Boban uručio je korisnicima ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju fotonaponskih elektrana (solara) i dizalica topline.

"Danas dodjeljujemo 103 ugovora i time zaključujemo brojku od ukupno 432 solara na proteklom javnom pozivu, a u treći mjesec krećemo s novim javnim pozivom. Ono što je jako interesantno, kad smo krenuli s ovim programom 2017. godine javilo se svega 22 ljudi, do danas smo osigurali 1.370 poticaja čija je ukupna vrijednost 2.7 milijuna eura.

Ovo nam pokazuje da su naši građani postali jako osviješteni kada je u pitanju ušteda energije, ali i zelena energija. Zbog toga smo jako sretni. Kada smo krenuli s ovim imali smo 22 prijave, a u prošloj godini čak 432 prijave. Nastavljamo dalje s ovim projektima. Vrijednost današnja 103 ugovora je malo manja od 200 tisuća eura", iznio je brojke župan Boban te naglasio da sudjelovanje na ovom javnom pozivu ne ograničava korisnike - oni se mogu javljati na druge javne pozive.

"Ono što je iznimno važno za korisnike, ovi ugovori ih ne isključuju da se javljaju na druge javne pozive SDŽ. Bitno je i da ih ovi njihovi današnji ugovori ne isključuju da se javljaju na javne pozive koje raspisuje Vlada RH, niti ih isključuje da se javljaju na javne pozive unutar svoje lokalne zajednice", zaključio je Boban.

"Želio bih zahvaliti županu i SDŽ na ovom poticaju koji će nam omogućiti da što lakše prijeđemo u zelenu tranziciju i želim da se i dalje nastavi na ovaj način poticati mlade obitelji. Dobio sam dvije tisuće eura. Elektrana ima 10 kilovata i košta 10 tisuća eura. Dakle, ostaje da ja podmirim još 8 tisuća eura. Ta elektrana je dostatna da podmiri moje trenutne troškove grijanja. Mjesečni računi za struju su mi u prosjeku od 180 do 200 eura jer se cijela kuća grije na dizalicu topline, a na ovaj način bih trebao pokriti 90 posto troškova", kazao je ovom prigodom Ivan Perković iz Sinja.