Podijelila upozorenje o radaru na Facebooku pa dobila kaznu od 650 eura

Prema pisanju švicarskih novina „20min“, žena je u ljeto 2025. podijelila objavu druge osobe koja je upozoravala na privremeni radar. Naizgled bezazlen potez završio je prijavom koju je podnijela nepoznata osoba.

Kakva je pravna situacija u Njemačkoj?

Prijava je bila uspješna: zbog kršenja Zakona o cestovnom prometu, žena sada mora platiti kaznu od 200 franaka (oko 215 eura). Uz sudske i administrativne troškove, ukupni iznos se popeo na 600 franaka (oko 650 eura). Ako ne plati, prema pisanju „20min“, prijeti joj čak i zatvorska kazna. Naime, upozoravanje na radare putem društvenih mreža u Švicarskoj je zabranjeno već godinama. U Njemačkoj je pravna situacija ipak nešto drugačija.

Zabranjene aplikacije, ali ne i radio

Prema podacima ADAC-a (Njemački autoklub), u Njemačkoj su zabranjena automatizirana upozorenja – što znači da se ne smiju koristiti niti imati spremni za rad tehnički uređaji ili funkcije koji upozoravaju na kontrole brzine. To uključuje aplikacije za radare, detektore radara i odgovarajuće navigacijske funkcije ako se aktivno koriste tijekom vožnje. Ovo pravilo vrijedi i za suvozače!

Tko prekrši ovu zabranu, čini prekršaj za koji je predviđena kazna od 75 eura i jedan kazneni bod.

S druge strane, upozorenja putem radija su dopuštena. Prema ADAC-u, izvještaji na radiju o lokacijama radara su legalni jer se emitiraju neovisno o trenutnoj lokaciji primatelja. Iz istog razloga dopušteno je upozoravati na radare putem objava na društvenim mrežama.

„Također, sudionike u prometu smijete upozoriti ručnim znakovima ili natpisima, pod uvjetom da ih time ne ometate ili ne odvraćate im pažnju. U suprotnom, policija to može zabraniti. Ipak, uobičajena praksa blicanja svjetlima (svjetlosnim signalom) kako bi se upozorilo na radar – nije dopuštena“, navodi ADAC, piše Fenix Magazin.