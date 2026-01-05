Poderana novčanica u novčaniku? Evo gdje i kako je zamijeniti te što banke moraju prihvatiti

Pronašli ste staru ušteđevinu u kunama ili vam se u pranju rublja oštetila novčanica eura? Bez panike, vaš novac nije nužno izgubljen, ali put do zamjene razlikuje se ovisno o valuti i stanju u kojem se gotovina nalazi. Dok se zamjena starih novčanica kune može obaviti isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) i to bez vremenskog ograničenja i naknade, s oštećenim eurima situacija je nešto složenija i uključuje i komercijalne banke. Novčanice kune mijenjaju se po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kuna za jedan euro, a zamijeniti se mogu osobno na blagajni HNB-a u Zagrebu ili slanjem poštom na adresu Trg hrvatskih velikana 3, ali na vlastiti rizik i samo za iznose do 15.000 kuna, piše Večernji.

Za razliku od kune, oštećene euronovčanice građani mogu pokušati zamijeniti i u poslovnicama komercijalnih banaka ili Fine. One su dužne prihvatiti i zamijeniti neprikladne euronovčanice čija je autentičnost prethodno utvrđena, pod uvjetom da je podnositelj donio više od 50 posto površine novčanice. Slično vrijedi i za kovanice, koje moraju biti cjelovite i prepoznatljive s obje strane kako bi bile prihvaćene za zamjenu. Međutim, ako je novčanica ekstremno oštećena, primjerice izgorjela, raspada se ili joj nedostaje velik dio, komercijalne banke vjerojatno će vas uputiti izravno u središnju banku, koja jedina ima ovlasti za provođenje složenijih analiza.

Hrvatska narodna banka preuzima slučajeve u kojima autentičnost i vrijednost novca nije moguće utvrditi na prvi pogled. To se odnosi na novčanice kojima je preostalo točno 50 posto ili manje izvorne površine, one koje su obojene, primjerice tintom iz sigurnosnih sustava za zaštitu od krađe, ili su toliko uništene da zahtijevaju detaljnu analizu. U takvim situacijama potrebno je ispuniti poseban zahtjev za zamjenu, a ponekad i priložiti dodatnu dokumentaciju. Primjerice, ako podnosite manje od polovice novčanice, morat ćete dostaviti i pisanu potvrdu nadležne institucije, poput MUP-a, koja dokazuje da su ostali dijelovi uništeni u izvanrednom događaju poput požara ili poplave, ili barem detaljnu pisanu izjavu o okolnostima oštećenja.

Cijeli postupak zamjene u HNB-u može potrajati i do 60 dana od primitka gotovine, koliko središnja banka ima zakonski rok za utvrđivanje jesu li ispunjeni svi uvjeti. Za veće iznose gotovine vrijede i posebna pravila. Ako namjeravate osobno zamijeniti kune u vrijednosti od 40.000 kuna ili više, odnosno eure u iznosu od 5000 eura ili više, obavezni ste svoj dolazak unaprijed najaviti HNB-u putem e-maila, i to najmanje dva radna dana ranije. U najavi je potrebno navesti osobne podatke, specifikaciju novčanica te planirani datum dolaska. U slučaju da se pojavite s većim iznosom bez prethodne najave, HNB ima pravo odbiti pošiljku.

Iako je zamjena novčanica kune besplatna, za neke transakcije s eurima mogu se naplatiti naknade. Konkretno, HNB i druge središnje banke europodručja naplaćuju naknadu od 10 centi po novčanici za zamjenu eura oštećenih aktivacijom uređaja protiv krađe, ali samo ako se na zamjenu donosi sto ili više takvih novčanica. Ipak, ova se naknada ne naplaćuje ako su novčanice oštećene prilikom pokušaja ili počinjenja kaznenog djela, poput pljačke. Također, važno je znati da Hrvatska narodna banka ne mijenja oštećeni strani novac, osim eura. Za zamjenu oštećenih dolara, franaka ili bilo koje druge valute, potrebno se obratiti poslovnoj banci, mjenjačnici koja pruža tu uslugu ili izravno središnjoj banci zemlje koja je izdala dotičnu valutu.