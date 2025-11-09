Podbačaj posjećenosti prosvjeda na Rivi protiv stranih radnika: "Hrvatski branitelji nisu ginuli za Nepalce, Pakistance ili Indijce"

Dan nakon Torcidinog prosvjeda, danas, 9. studenoga, na splitskoj Rivi održan je još jedan skup – ovaj put u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku, pod geslom “Ne zamjeni stanovništva – Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!”. Prosvjed je počeo u 11 sati, no odaziv je bio vrlo slab: nekoliko minuta prije početka na Rivi se nalazilo svega nekoliko građana, doslovno ih se moglo izbrojati na prste jedne ruke.

Unatoč skromnom broju sudionika, prosvjed je službeno započeo uz glasno uzvikivanje parola. Organizator skupa Ronaldo Barišić pred prisutnima je uzviknuo “Hrvatska Hrvatima”, a potom pročitao deset zahtjeva udruge, među kojima se, između ostalog, traži povratak kvota za strane radnike.

U govoru pred okupljenima Barišić je poručio da “hrvatski branitelji nisu ginuli za Nepalce, Pakistance ili Indijce”, te pozvao na veću brigu za zapošljavanje domaćih ljudi i povratak Hrvata iz iseljeništva. “Vrijeme je da se posvetimo zapošljavanju hrvatskih ljudi i povratku hrvatskih ljudi iz iseljeništva. Tko snosi odgovornost za to što više od pet milijuna Hrvata živi u iseljeništvu, a 3,8 milijuna u Hrvatskoj? Tko je odgovoran za uvoz 150 tisuća stranih radnika? Je li ovo smišljeni plan zamjene stanovništva? Ako se ovako nastavi, ući će 400 tisuća stranih radnika u zemlju”, rekao je Barišić.

Tijekom govora prozvao je i aktualnu vlast, kazavši da “HDZ nije stvorio Hrvatsku, stvorili su je hrvatski branitelji”, te pozvao na dijalog između državnih institucija i predstavnika naroda. “Pozivam vlast da sjednemo za stol i donesemo odluke. Hrvatska je imala kunu, a bez referenduma je uveden euro – zašto? Ili ćete surađivati s hrvatskim narodom ili nećete biti na vlasti”, poručio je.

Prosvjed je protekao mirno i bez incidenata, uz prisutnost policije koja je osiguravala skup.