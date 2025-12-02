Pod utjecajem alkohola usmrtio pješaka pa pobjegao s dva muškarca, uhitila ih policija

Zagrebačka policija uhitila je 24-godišnjeg vozača koji je u subotu ujutro, u alkoholiziranom stanju, usmrtio 87-godišnjeg pješaka u Vukomerečkoj ulici te pobjegao s mjesta nesreće zajedno s dvojicom suputnika.

Tragedija se dogodila oko 10:40, kada je mladi vozač, upravljajući Opelom zagrebačkih registracija i s 1,16 g/kg alkohola u krvi, vozio prema sjeveru. Kod kućnog broja 15 nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti, izgubio je nadzor nad vozilom u zavoju i izletio na nogostup.

Automobil je ondje udario u živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad, nakon čega je naletio na 87-godišnjeg pješaka koji je tim dijelom nogostupa hodao. Stariji muškarac preminuo je na mjestu događaja, a njegovo tijelo prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku.

Umjesto da ostane na mjestu nesreće i pozove pomoć, 24-godišnjak se odvezao dalje. Zbog oštećenja na automobilu zaustavio se nekoliko stotina metara dalje, kod kućnog broja 3 Vukomerečke ceste, gdje je zajedno s 42-godišnjim putnikom prešao u drugi automobil. Njime je upravljao 48-godišnji vozač koji je vozio iza njih. Sva trojica potom su se udaljila, ne pruživši pomoć teško ozlijeđenom pješaku.

Policija je istog dana locirala i uhitila sve sudionike bijega. Protiv 24-godišnjaka podignuta je kaznena prijava za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom te nepružanje pomoći. U zakonskom roku bit će predan pritvorskom nadzorniku. Kazneno su prijavljeni i 48-godišnji vozač te 42-godišnji putnik, obojica zbog nepružanja pomoći.