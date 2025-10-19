Pod pritiskom: Tudoru prijeti otkaz?

Talijanski novinar Matteo Moretto gostovao je na YouTube kanalu Fabrizija Romana, gdje je govorio o budućnosti dvojice trenera - Igora Tudora i Roberta Mancinija. Juventus danas gostuje kod Coma u sedmom kolu Serie A. Nakon šest kola Tudorov sastav ima tri pobjede i tri remija, a u posljednjih pet utakmica Juventus je upisao isto toliko remija.

Što se događa u Juventusu?

Tudor je, tvrde Moretto i Romano, blizu otkaza. Hrvatski trener nije u dobrim odnosima s čelnicima, a u sljedeće dvije utakmice čekaju ga dva zahtjevna gostovanja - kod Coma, a zatim i kod Real Madrida u Ligi prvaka u srijedu. Tudor bi mogao postati bivši ako Juventus upiše loše rezultate u tim utakmicama, tvrde Talijani.

"Inicirajmo današnji video pričom o trenerima, točnije o jednom od najspominjanijih u posljednjih nekoliko mjeseci, jer Roberto Mancini je svakako bio jedan od profila koje je Juventus razmatrao prošle sezone, prije nego što je odlučio krenuti na Igora Tudora. No uvjeti se tada nisu poklopili, prenosi Index.

Juventus je na kraju odlučio zaključiti posao s Tudorom, a Cristiano Giuntoli izabrao je trenera koji poznaje okruženje, donio je energiju i pozitivu momčadi i na kraju ostvario željeni cilj - plasman u iduće izdanje Lige prvaka", rekao je Moretto.

Nottingham Forest kontaktirao Mancinija

Moretto je zatim otkrio novosti o Manciniju: "Postoje nova saznanja vezana uz Roberta Mancinija i Igora Tudora. Obojica su treneri o kojima želim govoriti danas, jer je već jutros talijanski trener Roberto Mancini, bivši izbornik Italije, kontaktiran od strane Nottingham Foresta.

On je jedan od profila koje klub razmatra. Uskoro ćemo saznati hoće li se razgovori nastaviti i hoće li doći do pozitivnih pomaka, ali je sigurno da Nottingham ima uži popis kandidata i ozbiljno razmatra mogućnost da ponudi posao Manciniju nakon što je otpustio Angea Postecogloua, prenosi Index.

Vidjet ćemo zajedno s Fabriziom (Romanom, nap. a.) hoće li se stvoriti uvjeti za nastavak pregovora, ali Mancini je svakako jedno od imena koje vlasnik kluba, Evangelos Marinakis, uz još dvojicu trenera, ima na stolu za klupu premierligaša Nottingham Foresta. S druge strane, što se tiče Juventusa, ne postoje nikakvi kontakti ni svježi razgovori s Mancinijem."

Napeti odnosi između Tudora i Comollija

Moretto je otkrio i da su odnosi između Tudora i sportskog direktora Juventusa, Damiena Comollija, zategnuti. "Što se tiče Juventusa i budućnosti Igora Tudora, već sam ranije otkrio neke detalje. Podsjećam da sam tada naglasio kako je Tudorov rad pod povećalom. To se nije promijenilo - odnosi između Comollija i Tudora su prilično hladni. Tudorov rad i dalje se pomno prati, a njegova budućnost u klubu bit će jasno oblikovana u nadolazećim tjednima.

Naravno, sve ovisi o rezultatima, kao i kod svakog trenera, ali mogu reći da će utakmice protiv Coma, Real Madrida i Lazija biti presudne za razvoj situacije i Tudorovu budućnost na klupi Juventusa. Podsjetit ću i na jednu pozadinsku priču iz ljeta, točnije iz razdoblja kad je Comolli tek preuzeo dužnost.

Juventus je tada ozbiljno procjenjivao Tudorovu poziciju i prije potvrde njegova ostanka razmatrao i druge opcije, među kojima je bio i Gian Piero Gasperini. No, razgovori nisu otišli dalje jer je Gasperini već bio dao riječ Romi.

Trenutna situacija je jasna - Juventus ide utakmicu po utakmicu. Tudorova budućnost je neizvjesna i ovisit će o rezultatima, ali zasad nema nikakvih kontakata ni upita prema Robertu Manciniju. To je trenutačni okvir kad je riječ o budućnosti Juventusa i dvojice trenera", zaključio je Moretto.

Tudor je Juventus preuzeo 23. ožujka i dosad je klub vodio u 21 utakmici. Upisao je deset pobjeda, osam remija i tri poraza.