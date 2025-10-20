'Počivao u miru, dragi Zdenko': Napustio nas je legendarni navijač Zdene

Iz Muzeja zadarske košarke stigla je tužna vijest o smrti dugogodišnjeg i legendarnog navijača Košarkaškog kluba Zadar, Zdenka Kumana, poznatijeg kao Zdene.

Preminuo je u Domu za odrasle osobe i rehabilitaciju u Metkoviću.

- Tužna vijest… Tužan dan koji će zasigurno ujediniti Zadar u cijelom njegovom biću.. Umro je Zdenko Kuman. Naš Zdene..

Ruke su danas na našim licima i u mislima na njega.. Nema tog Zadranina koji danas neće misli, molitvu, prema njemu uputiti..

Utjeha svima nama da boli više nema u Zdenkovom životu a njegovi životopisni trenuci vječno će živjeti u svima nama..

Sa Zdenkom je otišao i onaj najposebniji dio Zadra.. Zauvijek.. Počivao u miru dragi Zdenko. Sućut njegovoj obitelji - objavljeno je na Facebooku Muzeja zadarske košarke.