Počinju radovi u Hercegovačkoj, ovo je posebna regulacija prometa do veljače

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

U ponedjeljak 15. prosinca 2025.g. započinju radovi u Hecegovačkoj ulici. Prema privremenoj prometnoj regulaciji prometa zatvara se ulica u zoni planiranih radova za sav promet. Takva regulacija prometa će biti do subote 20.12.2025 kada će se gradilište konzervirati te će se osloboditi za nesmetani promet. Od 07.01.2026.g. do 01.02.2026.g. ponovno će se Hercegovačka ulica zatvoriti za promet sukcesivno po fazama Projekta privremene regulacije. Nakon dovršetka svih radova ulica će se asfaltirati. Za vrijeme zatvaranja Hercegovačke ulice obilazni pravac će biti preko ulice Zagorski put, u kojoj će za vrijeme izvođenja radova biti omogućen dvosmjerni promet reguliran semaforima.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.