Počinju radovi na Pomorsko-putničkom terminalu Resnik – Divulje

Sutra, u utorak 21. listopada 2025., u velikoj dvorani Županije Splitsko-dalmatinske na IV. katu (Domovinskog rata 2) održat će se radni sastanak svih sudionika projekta Pomorsko-putničkog terminala Resnik – Divulje, kojim se službeno najavljuje početak radova na ovom važnom infrastrukturnom zahvatu u Kaštelanskom bazenu.

Na sastanku će sudjelovati župan Blaženko Boban, ravnatelj Lučke uprave Split Vice Mihanović, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović te Josip Čorić, direktor Zračne luke Sveti Jeronim.

Povezivanje zračne luke i otoka

Projektom dogradnje terminala u Resniku osigurat će se brži i jednostavniji prijevoz putnika iz Zračne luke Split prema njihovim otočkim odredištima. Novi sustav prijevoza omogućit će rasterećenje lokalnih prometnica, osobito tijekom turističke sezone, jer će se putnici s kopna preusmjeravati na more.

Vrijednost i izvođač radova

Izvođač radova je tvrtka Pomgrad, a ukupna vrijednost projekta iznosi 3,4 milijuna eura. Sredstva je Lučka uprava Split osigurala kroz bespovratne fondove Europske unije, uz podršku Vlade Republike Hrvatske.