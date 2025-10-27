Počinju „Dani poljičice“ – manifestacija koja čuva i promiče nasljeđe Poljičke kneževine

Poljička udruga Savez za Poljica i ove godine organizira manifestaciju „Dani poljičice“, kulturno-edukativno događanje posvećeno očuvanju i popularizaciji poljičice – pisma Poljičke kneževine i jednog od važnih simbola lokalnog identiteta.

Manifestacija će se održavati od 23. listopada do 23. studenog 2025. godine u više poljičkih mjesta, među kojima su Čišla, Dubrava, Sitno Gornje, Sitno Donje, Srinjine, Jesenice, Tugare, Kostanje, Podgrađe i Srijane.

Tijekom „Dana poljičice“ bit će organiziran bogat i raznovrstan program koji uključuje stručna predavanja, interpretacije poljičke baštine, radionice poljičice za djecu i odrasle te edukativne izlete. Cilj manifestacije je približiti ovo jedinstveno pismo i kulturnu tradiciju svim generacijama te potaknuti interes za njegovo očuvanje.

Nositelj upisa poljičice na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske je upravo Savez za Poljica, u suradnji s Osnovnom školom Srinjine. U realizaciji programa pridružuju im se i sunositelji upisa: OŠ „1. listopada 1942.“ Čišla, OŠ Srinjine, OŠ Gornja Poljica Srijane, OŠ Jesenice, OŠ Josip Pupačić Omiš, OŠ Dugopolje, OŠ dr. fra Karlo Balić Šestanovce, kao i etnografske zbirke te poljički OPG-ovi.

Manifestacija će završiti 23. studenog 2025. godine, na blagdan svetog Klimenta, svečanom proslavom u Sitnom Gornjem. Tom prigodom održat će se koncert poljičkih napjeva te izložba radova učenika osnovnih škola Poljičke kneževine.

Projekt se financira vlastitim sredstvima udruge Savez za Poljica, uz podršku poljičkih škola, lokalnih OPG-ova i Turističke zajednice grada Splita.