"Počinjemo piliti": Jezive poruke otkrile mučenje Hrvata u Beču

Dvojica pripadnika zloglasnog Kavačkog klana osuđena su u Beču zbog brutalnog mučenja dviju žrtava, a ključni dokazi protiv njih bile su uznemirujuće poruke iz kriptiranih razgovora.

Crnogorac (39) i njegov suučesnik iz Srbije (50) navodno su članovi "srednjeg menadžmenta" beogradske ćelije klana, kojom je iz Beča upravljao kum pod nadimkom "Dexter", piše austrijski portal Heute.

Suđenje mafijašima održano je jučer u Beču uz goleme mjere sigurnosti i najstrože kontrole pristupa. Dvojac, koji su teško naoružani policajci dopratili u sudnicu, osuđen je na šest i sedam godina zatvora zbog teške iznude. Presude još nisu pravomoćne.

Kavački klan, koji potječe iz Crne Gore, vodi otvoreni rat sa suparničkim Škaljarskim klanom, također iz Kotora. Sukob je eskalirao nakon nestanka pošiljke od 200 kilograma droge u Španjolskoj 2014. godine, a u borbi za prevlast u europskoj trgovini narkoticima dosad je diljem svijeta u pucnjavama, mučenjima i bombaškim napadima ubijeno najmanje 80 ljudi.

Prema optužnici, muškarci su 2020. godine s drugim supočiniteljima namamili navodnog sina hrvatskog milijunaša i još jednog 64-godišnjeg Hrvata u Beč. Dočekali su ih u stanu koji je bio obložen plastičnom folijom, gdje su ih vezali, mučili i prijetili im smrću.

Državno odvjetništvo opisalo je prizore kao materijal "kakav se inače viđa samo u TV serijama". Žrtve su zastrašivali "ručnim pilama i pištoljima s prigušivačima", a situacija je bila, kako je rečeno na sudu, "kao u najgorim noćnim morama".

Jezive poruke kao ključni dokaz

Mlađi muškarac, za kojeg se pogrešno vjerovalo da je sin milijunaša, bio je brutalno zlostavljan više od četiri sata.

"Ako uskoro ne kažu gdje je novac, morat ćemo početi piliti", stajalo je u jednoj od presretnutih poruka. Potom je na red došao 64-godišnjak.

"Starac je gotov, ovaj ga je udario, brate, u lice. Cijelo mu je lice puklo, brate… i bio je izrezan nožem", javljali su optuženici svojim nadređenima. Žrtva je, navodno jecajući, obećala mučiteljima 750.000 eura.

Iako brutalno zlostavljane, žrtve su puštene na slobodu, no ubrzo su bile prisiljene na predaju novca u Hrvatskoj. Stariji muškarac, koji se navodno bavi krijumčarenjem cigareta, uspio je prikupiti svega 10.000 eura.

Na suđenju se dogodio očekivani obrat - ni žrtve ni svjedoci nisu htjeli prepoznati ili teretiti optuženike.

Kako se navodi, takvi iznenadni gubici pamćenja nisu rijetkost u mafijaškom miljeu. Branitelji su, s druge strane, tvrdili da se radi o zamjeni identiteta i osporavali optužbe, a tijekom postupka je utvrđeno da optužnica nije bila ispravno podnesena te je morala biti izmijenjena.