Počinje prodaja ulaznica za novu utakmicu Hajduka

U tijeku je prodaja ulaznica za susret 12. kola SuperSport HNL u kojem Hajduk u nedjelju 22. listopada s početkom u 18 sati na Poljudu dočekuje momčad Osijeka.

Do dana utakmice pravo kupnje, kao i do sada, imaju isključivo aktivni članovi Kluba. Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

Svim pretplatnicima za sezonu 2023/2024. od utakmice dostupna je opcija ustupanja svog pretplatničkog mjesta u slučaju da nositelj pretplate ne može prisustvovati određenoj utakmici, javljaju iz HNK Hajduk Split.

Pretplatnici koji žele ustupiti svoje mjesto za pojedinu utakmicu za početak moraju biti registrirani na stranici hajduk.mojekarte.hr. Oni koji su registrirani se moraju prijaviti i kliknuti na "SIDI NA MOJE MISTO".

Više pročitajte na: SIDI NA MOJE MISTO.

PRODAJNA MJESTA:

1) Online na hajduk.mojekarte.hr

2) Odjel za članstvo na Poljudu (prodaja isključivo za članove):

- radni dan od 8 do 20 sati

- subota od 9 do 14 sati

- nedjelja od 12 do 18 sati

3) Hajduk Fan shop Joker

4) Hajduk Fan shop Makarska

5) Hajduk Fan shop Zadar

6) Kućice oko stadiona na dan utakmice od 14 sati - u slučaju da ostane ulaznica.

