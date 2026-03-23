Počinje podjela paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Sinja

Grad Sinj i ove je godine, u povodu uskrsnih blagdana, osigurao sredstva za dodjelu prigodnih uskrsnih paketa korisnicima zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad s područja Grada Sinja. Ovom mjerom obuhvaćeno je više od stotinu korisnika, s ciljem pružanja dodatne potpore najpotrebitijim sugrađanima u vrijeme blagdana.

Temeljem Odluke gradonačelnika Mira Bulja, za navedenu je svrhu osigurano ukupno 14.359,15 eura. Pripremu paketa proveli su volonteri i djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Sinj, čime je još jednom potvrđena važnost humanitarnog djelovanja i društvene solidarnosti.

Podjela uskrsnih paketa započet će u utorak, 24. ožujka, te će trajati do 31. ožujka 2026. godine. Preuzimanje paketa bit će moguće svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Sinj, na adresi Miljenka Buljana 37, uz obvezno predočenje osobne iskaznice.

Grad Sinj i ovom prigodom nastavlja provoditi aktivnosti usmjerene na socijalnu osjetljivost i potporu građanima, osobito u razdobljima koja naglašavaju važnost zajedništva, solidarnosti i međusobne brige.