Počinje nova Škola nepušenja u Splitu, prijave u tijeku

Služba za mentalno zdravlje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije organizira novu, 24. po redu Školu nepušenja, namijenjenu pušačima koji žele prestati s tom navikom i usvojiti zdraviji način života.

Petodnevni program odvikavanja od pušenja održat će se od 16. do 20. veljače u prostorijama Zavoda u Vukovarskoj ulici 44, u poslijepodnevnim satima od 17:30 do 19:30. Riječ je o edukativno-informativnom i psihoterapijskom programu koji se provodi kroz rad u grupi, ali uz individualni pristup svakom polazniku.

Broj sudionika ograničen je na najviše 15 po grupi kako bi se omogućio kvalitetniji rad i podrška tijekom procesa odvikavanja.

Program uključuje ukupno deset sati temeljne edukacije raspoređene kroz pet dana, nakon čega slijede tri tjedne grupe podrške. Sudionicima je na raspolaganju i telefonsko savjetovanje tijekom naredna dva mjeseca, kao i individualna pomoć za one kojima bude potrebna dodatna podrška.

Cilj programa je pomoći polaznicima u stvaranju novih, zdravijih navika te potaknuti dugoročne promjene životnog stila.

Školu nepušenja vodi prof. Katarina Čolak Jurić, a prijave su otvorene putem mrežnih stranica Zavoda.