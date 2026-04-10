Počinje Mali Marulić: Pet dana kazališta za djecu u Splitu

U Splitu u ponedjeljak, 13. travnja počinje 19. Festival hrvatske drame za djecu „Mali Marulić“, u organizaciji Gradskog kazališta lutaka Split.

Tijekom pet festivalskih dana, do 17. travnja, u natjecateljskom programu bit će izvedeno osam predstava profesionalnih kazališta iz Splita, Čakovca, Osijeka, Rijeke, Zadra i Zagreba. Predstave će se igrati na pozornici Gradskog kazališta lutaka Split te Kazališta lutaka Zadar.

Publika će imati priliku pogledati naslove poput „Balonom iznad Kapadokije“, „Lažeš, Melita“, „Zvijezda i mrak“, „Dan kad sam se pretvorio u pticu“, „Moris“ i „Umišljena mišica“, kao i predstavu „Pita moja mama imate li jedno jaje“, nastalu prema slikovnici Tisje Kljaković Braić.

Festival će biti otvoren u ponedjeljak u večernjim satima upravo izvedbom predstave „Pita moja mama imate li jedno jaje“, dok će u jutarnjem terminu biti odigrana predstava „Balonom iznad Kapadokije“.

U sklopu otvorenja bit će dodijeljene i nagrade za najbolji dramski tekst za lutkarsko kazalište i kazalište za djecu. Prvu nagradu osvojila je Kristina Gavran za tekst „Prema suncu“, drugu Sanja Mach za „Ena i crvene mašne“, dok treću nagradu dijele Ana Pisac Serezlija za „Pero Naliv“ i Ana Marković za „Ivana i truba“.

Uz natjecateljski program, organizirani su i popratni sadržaji, uključujući čitanja nagrađenih tekstova u izvedbi studenata Umjetničke akademije u Splitu te radionice i slušaonice radio-igara za djecu u osnovnim školama.

Završnog dana festivala bit će dodijeljene nagrade najboljim predstavama i umjetničkim ostvarenjima, a o njima će odlučiti stručni i dječji žiri.

Detaljan program festivala dostupan je na stranicama Gradskog kazališta lutaka Split, dok se ulaznice mogu kupiti uz prethodnu rezervaciju.