Počinje isplata. Ovaj iznos stiže na račune skoro 120.000 stanovnika

Od danas je počela isplata povećanog dijela prijevremenih starosnih mirovina korisnicima koji mirovinu primaju na račune otvorene u poslovnim bankama, otkrili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Kako navode iz HZMO-a, nova, povećana svota dijela prijevremene starosne mirovine određena je po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog rješenja, svim korisnicima kojima je mirovina ranije obračunata primjenom polaznog faktora manjeg od 1,0.

Riječ je o provedbi odredbi Zakona o mirovinskom osiguranju koje su na snazi od 1. siječnja 2026. godine. Prema tim izmjenama, korisnicima prijevremene starosne mirovine ukida se umanjenje polaznog faktora, odnosno tzv. penalizacija, od prvog dana idućeg mjeseca nakon što navrše 70 godina života.

Bez smanjenja polaznog faktora mirovina je određena za ukupno 119.033 korisnika, a za tu je svrhu iz državnog proračuna osigurano 11.936.408,50 eura.

Prosječno povećanje mirovine po korisniku iznosi 52,69 eura mjesečno.

Iz HZMO-a također ističu da će korisnicima obuhvaćenima ovom isplatom povećani dio mirovine biti isplaćen retroaktivno za siječanj i veljaču 2026. godine.