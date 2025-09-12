Počeo pir Thompsonove nećakinje, objavljen prvi video fešte i mladenaca

Nećakinja Marka Perkovića Thompsona Lejdi Perković i plesač Ivan Jarnec danas se žene. Kako je plesač objavio na svom Instagramu, fešta je već počela. Snimio je uzvanike koji se vesele i plešu dok tamburaši pjevaju Thompsonov hit Geni kameni. U videu je pokazao i kako on i Lejdi izgledaju, uz riječi: "Jebote, ženimo se", dok se ona samo nasmijala.

Zaručeni su dvije godine

Ivan je 2023. zaprosio Lejdi usred emisije Ples sa zvijezdama. Nakon što je s plesnom partnericom otplesao rumbu, prišao je svojoj djevojci u publici te kleknuo pred nju, izvadivši prsten iz džepa. Lejdi je jučer objavila njihove zajedničke fotografije uz opis: "Sretno nam 7 godina naše ljubavi, sutra počinje naše zauvijek", čime je dala do znanja da će se vjenčati danas.

Nedavno su na Instagramu objavili proslavu zaruka kojom su zbunili pratitelje. Pozirali su na brodu, Ivan je nosio krem odijelo, a Lejdi bijelu satensku haljinu koja podsjeća na vjenčanicu, pa su pratitelji mislili da se radi o vjenčanju.

Imala dvije djevojačke

Lejdi je ovaj tjedan otkrila da su joj njezine prijateljice priredile čak dvije djevojačke. Na prvoj je pažnju privukla torta na kojoj je stajao natpis: "Nije više cura Petrova polja, sad je vladarica Jarnecovih dvora". Lejdi je nosila kratku bijelu haljinu i štikle, a cure su bile obučene u njenog Ivana. Nosile su kratke hlače i košulje cvjetnog uzorka, a na jednoj su fotografiji i pozirale s Ivanovim licem od kartona.

"Nakon savršene momačke, cure su pripremile i djevojačku", napisala je Lejdi u opisu fotki s druge djevojačke. Ovoga puta djevojke su se zabavljale na brodu i sve su nosile bijelo. Uživale su u hrani i torti i nazdravljale šampanjcem, prenosi Index.

