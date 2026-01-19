Počelo suđenje splitskom psihijatru zbog uzgoja 60 pasa za borbe: 'Nisam kriv!'

Krenulo je suđenje protiv Tomislava Pelivana (66), danas umirovljenog liječnika (koji je godinama radio u splitskoj bolnici kao - psihijatar!?) zbog kaznenih djela uništavanja zaštićenih dijelova prirode te ubijanja ili mučenja životinja. U pitanju je naravno slučaj iz konca ožujka 2024. godine, kada je na imanju na Orišcu, između Pazdigrada i Stobreča, pronađeno 67 pasa i dva vuka!

Vrlo brzo se otkrilo da životinje u neadekvatnim uvjetima drži upravo Pelivan, koji je priznao da su psi i vukovi njegovi, a prema optužnici koja je podignuta koji mjesec kasnije tereti se da ih je nabavljao zbog financijske koristi, zbog organiziranja i sudjelovanja u borbama pasa! Tužiteljstvo traži sankciju od dvije i pol godine bezuvjetnog zatvora.

Danas se proceduralno slučaj nije puno pomakao: osim procesnih prijedloga, najznačajnije je Pelivanovo izjašnjavanje o optužnici.

- Ne smatram se krivim! - decidiran je bio liječnik koji je od rujna prošle godine u mirovini s 1,300 eura primanja. Pored stambenog prostora u Splitu gdje živi, posjeduje udio u rodnoj kući pored Livna te 24 godine starog Mercedesa E-klasu, ali i nešto noviju Ladu Nivu.

Sasvim sigurno mu je ruski terenac rustikalne izvedbe koristio za odlaske na selo ali i prijevoz pasa...

Danas se utvrdilo i da je Pelivan pravomoćno osuđen pred Prekršajnom sudom u Splitu na 3,400 eura kazne jer je pse držao u neprimjerenim uvjetima, dok mu prijeti još 20 tisuća eura (!) kazne po presudi istog suda koja doduše još nije pravomoćna, jer životinje nije cijepio...

Upozorio ga je sudac danas i da ovaj postupak 'nije šala, državno odvjetništvo traži zatvorsku kaznu, da se dobro posavjetuje s braniteljem'. A odvjetnik Marijo Vuković koji brani optuženog psihijatra sve to zna, zasad se ne slaže s čitanjem iskaza svjedoka nego će se pozvati na sud, a obranu će njegov klijent iznijeti na kraju postupka.

Prema dostupnim informacijama još kada je cijeli slučaj tek otkriven, Pelivan je pse uzgajao radi borbi, što se vidjelo po ožiljcima na nekim psima, ali i po pronađenim porukama u njegovom mobitelu. Također, nesretne životinje se nisu veselije dolascima ljudi u njihove skučene nastambe, dapače, bježali su od njih iako je bila riječ o psima u tipu bull, njemački i belgijski ovčar, srednjoazijski ovčar i kangal. Jedino što se može pozitivno reći, kako je potvrdila i veterinarska inspekcija, da su psi bili dobro uhranjeni, no to je gotovo sigurno više imalo veze s njihovom 'namjenom' , a ne dobrotom vlasnika. Uostalom, održavanje tolikog broja pasa košta značajan iznos, nedavno je upravo donesena presuda kojom je Grad Split odbijen u pokušaju da dio troška od oko 250 tisuća eura zbrinjavanja Pelivanovih životinja 'prebaci' na državni proračun. Dio životinja je inače udomljen, dio je prebačen u susjedna prihvatilišta, dok se dio tek treba smjestiti u splitski azil za napuštene životinje koji je u nastajanju....