Počeli su radovi na prvoj etapi posjetiteljskog centra Parka prirode Lastovsko otočje

Započela je prva etapa projekta Uspostava posjetiteljskog centra Parka prirode Lastovsko otočje, čija je vrijednost 1.614.598,17 eura (bez PDV-a).

Projekt se provodi u etapama zbog svoje složenosti i financijskog opsega, a prva etapa obuhvaća obnovu porte (zgrade 7) i zgrade 1, izgradnju ograde oko cijelog centra, postavljanje informativnih i interaktivnih sadržaja te uređenje tematskog parka posvećenog promatranju tamnog neba.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Do kraja 2027. godine, u sklopu prve etape, posjetiteljima će biti dostupan info centar i suvenirnica s interpretacijskim postavom prirodne i kulturne baštine. Centar će biti opremljen suvremenim i održivim rješenjima:

– ekološkom rasvjetom

– solarnim ćelijama za energetsku neovisnost

– elektroničkim punionicama za automobile i bicikle