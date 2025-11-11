Počeli radovi na Jadranskoj magistrali, evo koji je alternativni pravac

Na cestu su postavljeni betonski elementi, čime je onemogućen prolazak dionicom kojom su vozači prolazili na vlastitu odgovornost unatoč zabrani. Vozači će sada kao alternativni pravac morati koristiti tunel sv. Ilija, a potom nastaviti autocestom prema Vrgorcu.

Za sanaciju ceste ranije je odabrana tvrtku Monterra d.o.o. iz Rijeke za sanaciju pokosa uz državnu cestu DC512, na dionici istočno od tunela Stupica, u duljini od oko 1300 metara.

Vrijednost radova iznosi nešto manje od 2 milijuna eura, a planirano trajanje radova je 120 dana.

Predviđeni zahvati obuhvaćaju čišćenje pokosa od nestabilnih blokova te postavljanje zaštitnih mreža protiv odrona, čime će se smanjiti rizik i učestalost novih odrona – do konačnog rješenja, izgradnje tunela kroz Biokovo, izvještava portal Pod Biokovom.