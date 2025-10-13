Počeli arheološki radovi na još jednoj lokaciji. Ovaj put je u Dalmatinskoj zagori

U Dicmu su započeli arheološki radovi na lokaciji mogućeg Trajanova slavoluka. Prof. dr. sc. Dražen Maršić s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru vodi istraživanja uz podršku svojih studenata. Splitsko-dalmatinska županija financijski i stručno podupire ova istraživanja, pa je u njih uključen i naš Muzej Cetinske krajine, objavio je Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Županije splitsko-dalmatinske te je nadodao:

"Istraživanja se provode na posjedu gospodina Bože Kokana, koji godinama prikuplja ulomke s nekadašnjeg slavoluka razasute diljem zaseoka Kokani. Gospodin Božo, po struci arhitekt, prikupio je u svojoj zbirci više od 1.000 kamenih ulomaka. Nadamo se da će i ova istraživanja donijeti nove nalaze i priče o životu u rimskom razdoblju na našim prostorima", zaključio je.