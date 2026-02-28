Počela stizati rješenja za porez na nekretnine: Platit ga morate i ako ste prodali stan ili kuću

Na adrese građana stižu rješenja o porezu na nekretnine. Samo u ovom krugu obuhvaćeni su vlasnici 280 tisuća nekretnina, a među njima čak 100 tisuća u Zagrebu.

"Za Grad Zagreb su rješenja već otpremljena i veći dio građana je i zaprimio rješenja. Svi ostali građani koji su i u Zagrebu, ali i u ostatku Hrvatske mogu očekivati svoja rješenja tijekom sljedećih dana, odnosno idućeg tjedna s obzirom na to da ih je veći dio otpremljen na poštu i predan na dostavu", potvrdila je za RTL Danas voditeljica Službe za izravne i lokalne poreze Porezne uprave Sarajka Stanić.

Koliko će tko platiti ovisi o području gdje se nekretnina nalazi. Porez se kreće od 60 centi do osam eura po kvadratu, a visinu određuju gradovi i općine. "Ovo je druga faza obrade i Porezna uprava i dalje nastavlja s obradom podataka i izdavanjem rješenja za porez na nekretnine za 2025. godinu. Dakle, ovih 280 tisuća nije konačan broj", dodaje Stanić.

Rješenje dobili i oni koji porez ne bi trebali plaćati

No, uz vlasnike praznih stanova, rješenja s uplatnicama dobili su i neki koji porez, tvrde, ne bi trebali plaćati. "Grešaka ima, šalje se iznajmljivačima koji imaju prijavljen ili dugoročni najam ili su prijavljeni na toj adresi i svejedno se šalju rješenja iako je Porezna o tome svemu bila obaviještena, također postoje greške koje se događaju da se šalje ljudima koji nisu uopće vlasnici određene nekretnine ili su nekad prije bili vlasnici, grešaka ima", upozorava potpredsjednica Udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.

U Poreznoj kažu da su rješenja izrađena na temelju podataka koje su dostavili gradovi i općine. Poručuju, ako je došlo do pogreške, možete se žaliti.

"Kada se dobije rješenje i ako vidite da ono nije u skladu sa stvarnim stanjem i da niste obveznik, ili da ste prodali nekretninu, da ste se odselili, tada trebate uložiti žalbu, međutim ima jedan problem. U toj žalbi piše da žalba ne odgađa izvršenje, što znači da porez morate platiti, pa se tek onda žaliti". pojašnjava za RTL Danas porezna savjetnica Ljerka Markota.

Problem ili mana poreza

"Plati, pa se žali. Očekujemo, ako je doista došlo do stvarne i argumentirane pogreške, u tom slučaju ne bi bilo primjereno da zakonodavac zaračuna zateznu kamatu ili da vlasnika nekretnine kazni, međutim vrijeme će pokazati svoje", pojašnjava Markota. Svi koji su dobili rješenje, porez moraju platiti u roku od 15 dana od primitka. Vlada očekuje da će ova mjera potaknuti vlasnike da stanove stave na tržište i tako smire rast cijena nekretnina.

"Ono što je problem ili mana poreza jest to što osnovica za razred poreza nije vrijednost nekretnine, nego se odredilo u parametrima i to odlučuje lokalna uprava. Maksimalno imamo do 8 eura po metru kvadratnom što nije puno, ali ni malo. Svaka uplatnica koja će doći će potaknuti vlasnika nekretnine na razmišljanje", smatra predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori Dubravko Ranilović.

Porez jednom godišnje plaćaju vlasnici nekretnina koje ne koriste za stalno stanovanje i nisu prijavljene kao prebivalište ili boravište, stoje prazne ili se koriste povremeno. Izuzeće od plaćanja poreza zatražilo je oko 80 tisuća građana, a najčešći razlozi su tvrdnje da su nekretnine stvarno u uporabi ili su u vrlo lošem stanju.

Kako pojašnjavaju u Poreznoj upravi, porez se ne plaća na nekretnine u devet kategorija. Među ostalim, to su one koje služe za stalno stanovanje, koje se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje, na nekretnine javne namjene i one koje služe institucionalnom smještaju osoba...