Počela ludnica u Rijeci, doček je na Korzu, a dio gradskih ulica se zatvara za promet

Fešta u Rijeci može krenuti. NK Rijeka je drugi put u povijesti prvak Hrvatske. Helikopter je s Bosiljeva krenuo prema Rujevici gdje će biti dostavljen pehar.

U međuvremenu Grad Rijeka oglasio se oko proslave, a što poručuju možete pročitati u nastavku.

"Grad Rijeka i HNK Rijeka s ponosom će večeras, u nedjelju, 25. svibnja 2025., uz prigodan program dočekati prvake na Korzu! Sve navijače koji su utakmicu pratili na riječkome Korzu, ali i sve one koji će se u velikom broju pridružiti proslavi, do dolaska nogometaša HNK Rijeka, zabavljat će DJ Voljen Korić, a prigodni program vodit će Josip Krmpotić.

Tijekom programa navijače očekuje još pokoje iznenađenje, a dolazak prvaka na Korzo ne očekuje se prije 22:30 sati. Pozivamo sve da nam se pridruže na Korzu i da zajedno dočekamo Bijele! Napomena predstavnicima medija koji će pratiti doček na Korzu: ulazak u čuvanu zonu uz pozornicu bit će moguć isključivo uz predočenje press iskaznice vaših medijskih kuća ili HND-a.

Zbog dočeka prvaka od 21:00 sat zatvara se promet u užem centru grada Zbog sigurnosti građana, nogometaša i navijača HNK Rijeka večeras, u nedjelju, 25. svibnja, od 21:00 sat, do ponedjeljka, 26. svibnja 2025. godine, do 01:00 sat, zatvorit će se promet u užem gradskom središtu. U navedenom periodu, bit će zabranjen promet motornim vozilima na dijelu Krešimirove ulice (od raskrižja s Ulicom A. Manzonia prema centru), Ulici Riva, dijelu Ulice I. Zajca (do raskrižja s Veslarskom ulicom), Adamićevoj, Zadarskoj te Splitskoj ulici.

Autobusi javnog gradskog i prigradskog prometa koji inače prometuju jednosmjernom Adamićevom ulicom (smjer istok – zapad) propuštat će se do raskrižja Scarpine i Veslarske ulice te dalje Veslarskom ulicom i Ulicom Ivana Zajca u smjeru istoka, odnosno do Titovog trga gdje će se preusmjeravati sjevernim prometnim koridorom (ulicama: Školjić, Ivana Grohovca, Žrtava fašizma, Pomerio, F. La Guardia).

Autobusi javnog gradskog i prigradskog prometa koji inače prometuju Krešimirovom ulicom do Žabice te dalje Ulicom Riva (smjer zapad – istok), preusmjerit će se preko Ulice A. Manzonija na sjeverni koridor. Autobusima u međugradskom autobusnom prometu omogućit će se prometovanje do Trga Žabica čime će se osigurati funkcioniranje autobusnog kolodvora na Žabici.

TAXI vozilima će se osigurati stajalište u Ulici Ivana Pavla II., a daljnje prometovanje preko Ulice Slaviše Vajnera Čiče ili Ulice dr. Frana Kurelca na sjeverni koridor. Zahvaljujemo na razumijevanju i molimo sve okupljene da se svi zajedno pobrinemo da proslava titule prođe u slavljeničkom tonu, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera javnog reda i mira. Pokažimo kako slavimo pobjedu – na riječki način!"