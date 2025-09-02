POBUNA U KAŠTELIMA Roditelji u Kaštelima ne šalju djecu u vrtić: "Vratite nam našu Blanku!"

Iako je u ponedjeljak počela nova vrtićka godina u kojoj su uz djecu uzbuđeni i roditelji 15-ak kaštelanske djece već drugi dan ne odlazi u Dječji vrtić Murtilica u Kaštel Novom jer tamo više nema njihove obožavane odgojiteljice Blanke Orošnjak koja je prebačena na drugu lokaciju.

Roditelji su informaciju da teta Blanka više neće biti s njihovom djecom doznali sasvim slučajno. Odmah po saznanju su pokušali stupiti u kontakt s ravnateljicom DV Kaštela Ivankom Vučicom, no nisu uspjeli ni telefonskim putem, ali ni mailom.

Upravo to smo i mi pokušali kako bi čuli drugu stranu priče, ali do ravnateljice je, usudili bi se reći, gotovo nemoguće doći. Odgojiteljica Blanka Orošnjak nije željela komentirati slučaj.

Neuspjeli pokušaji kontakta s ravnateljicom

Roditelj djece poprilično su razočarani zbog stava vrtića kojemu ne osporavaju donošenje takvih odluka, ali i zamjeraju da ih o tako važnoj odluci za njihovu djecu nisu obavijestili. Veliki dio njih je odlučio djecu ne slati u vrtić cijeli ovaj tjedan i uporni su u namjeri da razgovaraju s ravnateljicom.

Jedan od njih je i Siniša Kovačević koji kaže da su zbog rješavanja tog problema uporno pokušavali doći do ravnateljice i tajnice, ali nisu uspjeli nakon čega su se javili pročelnici Grada Kaštela. Rečeno im je da grad nije nadležan za kadroviranje u vrtićima i opet ih uputili na ravnateljicu vrtića.

- Mi ovim ne napadamo ravnateljicu ni vrtić. Znamo da ona može odrediti gdje će koji djelatnik raditi. Samo pokušavamo doći do informacija i ljudski razgovarati da vidimo zašto tete Blanke više nema s našom djecom. Bili smo stvarno uporni kako bi došli u kontakt s nekim od odgovornih, ali osim gradske pročelnice nam se nitko nije javio. Meni su dva dječaka trebala krenuti u taj vrtić, bila mi je i kći prije njih. Za tetu Blanku imamo samo riječi hvale jer je djeci kao druga majka, kaže Siniša Kovačević.

„Za tetu Blanku imamo samo riječi hvale“

S njim se slaže i mama Manuela Ujević Vukić koja nam je otkrila da se jedna mama ponudila čuvati djecu kod sebe dok traje štrajk. Glavni problem je što roditelji nisu obaviješteni o premještaju odgojiteljice jer da jesu mogli su na vrijeme svoju djecu pripremiti na činjenicu da njihove tete Blanke više nema. Nitko od njih nema ništa protiv ravnateljice, no očekivali su da ih se barem obavijesti.

Mene je kao roditelja zabrinulo donošenje odluka prije početka nove pedagoške godine. Ni mi kao roditelji ni odgojiteljica se nismo mogli pripremiti na tu promjenu jer je došla dva dana prije. Smatram da je fer i korektno da se to napravilo na kraju vrtićke godine. Tada bi imali cijelo ljeto za to. Neki od nas su svoju djecu upisali u taj vrtić baš zbog tete Blanke, a dio nas je u taj vrtić upisivao i nekoliko djece. Roditeljima je važno koja će im odgojiteljica biti s djecom u vrtiću, ističe Manuela Ujević Vukić.

Kazala je i da su na sve moguće načine pokušali doći do bilo koga u samom vrhu tog vrtića, ali neuspješno. Čak ne znaju ni tko su članovi vijeća vrtića jer to nije objavljeno na njihovim službenim stranicama. Zbog svega su roditelji donijeli odluku da djecu ne dovode u vrtić i o tome mailom izvijestili ravnateljicu.

Djeca ostaju kod kuće dok roditelji čekaju odgovore

Ni Anđela Burilović svoj predškolku ne šalje u vrtić. Za sada joj nije rekla razlog zbog čega je ne vodi u vrtić, a kao majka je zatečena takvom naglom odlukom vrtića. O teta Blanki govori biranim riječima, nježno, polako i s puno ljubavi baš kako ona radi s njihovom djecom.

- Djecu, očito je, u vrtić nećemo slati cijeli tjedan, pa će nas valjda onda netko i doživjeti. Teta Blanka je bila oslonac ne samo našoj djeci nego i nama. Njen pristup prema djeci ne može biti bolji. Svakom djetetu u skupini pristupa kao da je njeno rođeno dijete. Iduće godine smo mislili tu upisati i mlađeg sina, no zbog ovoga svega što se dogodilo više nismo sigurni, dometnula je Antonija Kovačević ustrajna u tome da svoje dijete barem do petka ne šalje u vrtić vjerujući da će se do tada teta Blanka vratiti.

Vjerujemo kako nitko od roditelja s početka naše priče ne bi bio sretniji da im već sutra teta Blanka zakuca na vrata Murtilice u kojoj je njenim odlaskom i u njenoj bivšoj grupi naprasno nestalo dječje graje i smijeha. Nestalo je naše blago. Vratite im njihovu Blanku!