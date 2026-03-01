Close Menu

Pobuna na socijalnom u Splitu i Kaštelima: Idu u bijeli štrajk, evo zašto

Najavili su sporiji tempo rada

Ministar Alen Ružić tek je stupio na čelo sustava socijalne skrbi, a već će ga sutra dočekati dio zaposlenika u bijelom štrajku.

Naime, djelatnici Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad Split i Kaštela najavili su sporiji tempo rada zbog dugogodišnjeg manjka zaposlenih i izostanka mjera nadležnih institucija za stabilizaciju sustava socijalne skrbi.

Iz Ministarstva poručuju da su upoznati s najavom štrajka. Poručuju i da im je jedan od prioriteta administrativno rasterećenje stručnih radnika, a naglašavaju i da kontinuirano provode nova zapošljavanja. Najavu bijelog štrajka podržala je i Komora socijalnih radnika.

"Mi smo vidjeli najavu područnih ureda Kaštela i Splita i sporadično nam se javljaju pojedini uredi da će biti u štrajku, ali za sada nema točan broj. Kad god se donose neki zakoni to se uvaži, preadministrativno opterećenje svih radnika u uredu, manjak stručnog kadra je nešto što bazično treba sada naglasiti, gdje je došlo do apsolutnog preopterećenja svih stručnih radnika", rekao je Domagoj Kronstein, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0