Pobuna na socijalnom u Splitu i Kaštelima: Idu u bijeli štrajk, evo zašto

Ministar Alen Ružić tek je stupio na čelo sustava socijalne skrbi, a već će ga sutra dočekati dio zaposlenika u bijelom štrajku.

Naime, djelatnici Područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad Split i Kaštela najavili su sporiji tempo rada zbog dugogodišnjeg manjka zaposlenih i izostanka mjera nadležnih institucija za stabilizaciju sustava socijalne skrbi.

Iz Ministarstva poručuju da su upoznati s najavom štrajka. Poručuju i da im je jedan od prioriteta administrativno rasterećenje stručnih radnika, a naglašavaju i da kontinuirano provode nova zapošljavanja. Najavu bijelog štrajka podržala je i Komora socijalnih radnika.

"Mi smo vidjeli najavu područnih ureda Kaštela i Splita i sporadično nam se javljaju pojedini uredi da će biti u štrajku, ali za sada nema točan broj. Kad god se donose neki zakoni to se uvaži, preadministrativno opterećenje svih radnika u uredu, manjak stručnog kadra je nešto što bazično treba sada naglasiti, gdje je došlo do apsolutnog preopterećenja svih stručnih radnika", rekao je Domagoj Kronstein, predsjednik Hrvatske komore socijalnih radnika.