Po prvi put na Braču obilježava se Dan čakavice

U Društvenom domu u eko-etno selu Dol u nedjelju, 22. veljače 2026. godine, održat će se manifestacija Dan čakavice. Program započinje u 18 sati, a događaj se organizira u povodu Svjetskog dana materinjeg jezika, koji se obilježava dan ranije, 21. veljače.

Manifestacija je zamišljena kao slavlje jezika koji stoljećima oblikuje identitet otoka Brač, a publika će imati priliku poslušati nastupe učenika bračkih osnovnih škola te autorica i autora koji stvaraju na čakavici ili interpretiraju čakavsku poeziju.

Jezik kao temelj identiteta

Čakavica na Braču nije tek lokalni govor, već važan element kulturnog nasljeđa i kolektivnog pamćenja. Upravo kroz jezik prenose se obrasci života, mentalitet i osjećaj pripadnosti zajednici. Gubitak takvog idioma značio bi, upozoravaju organizatori, i gubitak dijela otočkog identiteta.

Dan čakavice zato ima i simboličnu dimenziju – podsjetnik da je očuvanje jezika ujedno i očuvanje povijesti, karaktera i duha mjesta.

Brač se već desetljećima prepoznaje po autorima koji stvaraju na čakavici, a njihova djela svjedoče o bogatstvu i izražajnosti narječja. Čakavska riječ, sa svojom neposrednošću i toplinom, ostaje snažno sredstvo umjetničkog izraza, bilo u poeziji, prozi ili glazbi.

Upravo takvi autori, zajedno s mladim naraštajima, činit će okosnicu programa prve bračke proslave Dana čakavice.

Prijenos na nove generacije

Poseban naglasak stavljen je na sudjelovanje djece i mladih. Uključivanje čakavice u školske aktivnosti i kulturne programe prepoznaje se kao ključan korak u njezinu očuvanju. Jezik koji se ne koristi u svakodnevici lako postaje muzejski artefakt, dok aktivno njegovanje u nastavi i javnom prostoru osigurava njegovu živost.

Manifestacija u Dolu upravo zato ima i edukativnu ulogu – potaknuti mlađe generacije na ponos prema vlastitom govoru.

Čakavica kao dio suvremenog Brača

Na otoku se već provode brojne aktivnosti usmjerene na očuvanje jezične i nematerijalne baštine. Među njima se ističe godišnjak „ČA – časopis za očuvanje bračkih čakavskih govora i nematerijalne kulturne baštine“, koji okuplja autore i istraživače posvećene čakavskoj riječi.

Redovita predstavljanja, književne večeri i kulturna događanja potvrđuju da čakavica na Braču nije relikt prošlosti, već aktivan i živ dio suvremenog otočkog života.

U tom kontekstu, Dan čakavice predstavlja logičan nastavak dugogodišnjih napora da se sačuva ono što otok čini prepoznatljivim.

Dok se na bračkim kalama i trgovima čuje čakavska besida, poruka manifestacije ostaje jasna – jezik nije samo sredstvo komunikacije, nego temelj identiteta.