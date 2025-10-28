Pljačkali dostavljače, trgovine, pekarnice...

Županijski sud u Zagrebu nepravomoćno je osudio Gabrijela Ikanovića (21) na jedinstvenu kaznu od 15 godina zatvora i Martina Prugovečkog (22) na devet i pol godina zbog serije od gotovo 30 razbojstava i pokušaja razbojstava u trgovinama i nad dostavljačima. Harali su, kako je rekonstruirao sud, od prosinca 2023. do veljače 2024. godine.

Marinko Prosinik, koji je bio optužen zajedno s njima, nepravomoćno je oslobođen krivnje. Sud je Ikanoviću i Prugovečkom produljio istražni zatvor u kojem su od uhićenja u veljači 2024., a bit će im oduzeto 4.260 eura ako ova presuda postane pravomoćna.

Prijetnje nožem i pljačke trgovina

Prema optužnici, dio napada počinjen je zajednički, a dio pojedinačno. Ikanović je 23. prosinca 2023. u Sesvetama maskiran crnom fantomkom ušao u trgovinu Studenca i djelatnici uz prijetnju nožem rekao: "Samo smireno i daj mi pare. Stavi ih u škarnicl!" Uspio joj je uzeti 600 eura.

Pet dana kasnije, 28. prosinca, u Hrvatskom Leskovcu u trgovini Union prijetio je nožem prodavačici i maloljetnom kupcu. Prodavačici je nož stavio pod vrat i poručio: "Ovo je ozbiljna situacija, dođi i izvadi novac iz blagajne i neću je zaklati!" Pobjegao je sa 140 eura. Istoga dana u pekarnici Desa u Ulici braće Domany u Zagrebu pokušaj razbojstva završio je bijegom nakon što je u lokal ušla majka djelatnice i počela vikati, piše Index.

Nasilje nad dostavljačima

U više navrata korišten je airsoft pištolj. U jednom slučaju djelatnica je primijetila da je riječ o plastičnom oružju, aktivirala alarm pa je počinitelj pobjegao. U pojedinim napadima tražio je da djelatnice legnu na pod, navodeći da je "dužan".

Zajedno s Prugovečkim, Ikanović je 18. siječnja 2024. oko 17:55 u Ulici badema 16 maskiran upao u trgovinu Prehrane. Djelatnicu je uhvatio za rame, rekao "Ovo je pljačka, daj sve pare!" i prislonio joj pištolj uz glavu. Otuđeno je oko 400 eura.

Dvojac je 22. siječnja, prema optužnici, napao dostavljača Glova, stranog državljanina: uz prijetnju airsoft pištoljem udarili su ga po glavi, oborili na tlo, tukli rukama i nogama te mu uzeli 460 eura, mobitel i torbu s hranom. Dostavljač je teško ozlijeđen, javlja Index.

Pokušaj razbojstva 4. siječnja u Trnovitičkoj ulici nad dostavljačem Wolta završio je neuspješno nakon što je dostavljač, kojem su zaprijetili airsoft pištoljem kad je odbio da mu plate u kunama umjesto u eurima, pozvao policiju pa su osumnjičeni pobjegli.