PLJAČKA STOLJEĆA U SKRADINU Nestalo gotovo 200 tisuća eura iz komunalnog poduzeća, istraga u tijeku

Iz šibensko-kninske policije kažu da je u tijeku kriminalističko istraživanje te da će po okončanju istraživanja pravodobno izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama.

U tijeku je istraga u skradinskom komunalnom poduzeću Rivina jaruga, doznaje Telegram, i to zbog sumnje na nepravilnosti u poslovanju. Prema neslužbenim informacijama kojima Telegram raspolaže, navodno je riječ o nestanku veće količine novca, a osobe upoznate sa slučajem spominju cifru nešto manju od 200 tisuća eura. Impresivna brojka, uzme li se u obzir da je Grad Skradin na posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine brojio 3349 stanovnika.

ŠibenikIN-u je prije nekoliko dana iz policije potvrđeno da je došlo do pronevjere novca u skradinskom poduzeću.

- O tom slučaju u tijeku je kriminalističko istraživanje te ćemo po okončanju istrage pravodobno izvijestiti javnost o svim utvrđenim činjenicama - kazali su nam iz Policijske uprave Šibensko-kninske.

Rivina jaruga je tvrtka za obavljanje komunalnih djelatnosti u stopostotnom vlasništvu Grada Skradina. Između ostalog, njezine djelatnosti uključuju održavanje javnih površina i groblja, održavanje čistoće, lučke djelatnosti, pomorski i obalni prijevoz, usluge parkirališta, gospodarenje otpadom…

Nedostatak u blagajni

Neslužbeno se doznaje da je istraga pokrenuta nakon što se direktorica Rivine jaruge vratila s bolovanja i utvrdila osjetan nedostatak u tvrtkinoj blagajni. Protiv jedne od zaposlenih osoba za koju se sumnja da bi mogla imati veze s nestankom sredstava tvrtke je, prema neslužbenim informacijama, pokrenut postupak izvanrednog otkaza, piše Telegram.

Iz Rivine jaruge su škrti sa službenim informacijama. Pitali smo ih je li u tijeku istraga zbog pronevjere veće količine novca, tko ju je prijavio i tko je za nju odgovoran. Potvrdili su da je istraga u tijeku i da, dok traje, nisu ovlašteni iznositi podatke.

Iz Grada šute o detaljima

Grad Skradin odgovara u sličnom tonu. Potvrđuju da je u komunalnom poduzeću čiji su osnivač utvrđena sumnja na nepravilnost u poslovanju te su o tome obaviještena nadležna tijela. S obzirom na to da je postupak u tijeku, u ovom trenutku ne mogu davati detaljnije informacije, kazao je za Telegram skradinski gradonačelnik Antonijo Brajković.