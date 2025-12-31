Plenkovićeva želja građanima za 2026.: "Veće plaće, snažnije gospodarstvo i socijalna sigurnost"

Naslov: Premijer Andrej Plenković uputio novogodišnju čestitku građanima: „Hrvatsku vodimo putem rasta i solidarnosti“

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je novogodišnju čestitku građanima Hrvatske, poželjevši im sretnu i uspješnu 2026. godinu, uz poruku da država nastavlja putem gospodarskog rasta i društvene solidarnosti.

– Drage Hrvatice i Hrvati u domovini i inozemstvu, dragi sugrađani, svima vam od srca želim sretnu i uspješnu novu 2026. godinu! – poručio je premijer na početku čestitke.

„Iza nas je izazovna, ali uspješna godina“

Plenković je istaknuo kako je 2025. bila godina napretka, unatoč složenim globalnim okolnostima.

– Hrvatska je ostala stabilna i sigurna, uz gospodarski rast brži od prosjeka Europske unije, visoku zaposlenost i A investicijski kreditni rejting, naglasio je.

Prioriteti za 2026.: veće plaće, snažnije gospodarstvo i socijalna sigurnost

Premijer je izdvojio tri glavna cilja Vlade u godini pred nama: viša kvaliteta života građana, uređenija i otpornija država, snažnije gospodarstvo i međunarodni položaj Hrvatske

– Moramo nastaviti predano raditi kako bi koristi gospodarskog rasta osjetilo svako hrvatsko kućanstvo, poručio je, dodajući da je novi proračun usmjeren na rast plaća, mirovina i socijalnih naknada, kao i na daljnja ulaganja diljem zemlje.

Posebno je istaknuo brigu za umirovljenike, osobe s invaliditetom i socijalno ugrožene, uz najavu novih demografskih mjera, potpora obiteljima i ulaganja u škole, vrtiće i stanovanje mladih.

O sigurnosti i međunarodnoj ulozi Hrvatske

Plenković je naglasio nastavak modernizacije Hrvatske vojske, policije i sustava domovinske sigurnosti, kao i potporu hrvatskim braniteljima.

Na međunarodnoj razini, ključni cilj Vlade u 2026. je ulazak Hrvatske u OECD.

– Time potvrđujemo svoju poziciju među najrazvijenijim gospodarstvima svijeta, poručio je, uz naglasak na jačanje suradnje kroz Inicijativu triju mora i MED9 te potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

– Uz mjerljive pokazatelje, Hrvatsku vodimo u smjeru rasta, održivog razvoja i društvene solidarnosti, a tim putem nastavljamo i dalje. Vjerujem da će i 2026. biti godina daljnjeg napretka i uspjeha, zaključio je predsjednik Vlade.

Građanima je poželio zdravlje, mir, radost i zajedništvo u novoj godini.