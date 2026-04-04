Plenković uputio uskrsnu čestitku mons. Draženu Kutleši

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je uskrsnu čestitku mons. Draženu Kutleši, zagrebačkom nadbiskupu i predsjedniku Hrvatske biskupske konferencije.

Poruka nade, vjere i ustrajnosti

Cjelovita uskrsna čestitka

"Preuzvišeni oče nadbiskupe,

Uskrs je blagdan nade, radosti i ljubavi, ali i poticaj da čuvamo vrijednosti koje oplemenjuju naš život i zajednicu te pridonosimo pravednom, solidarnom i tolerantnom društvu.

Snaga Kristova uskrsnuća nosi poruku dobrote, vjere i ustrajnosti, koja nas ohrabruje da se zalažemo za dobrobit svakog čovjeka i naše domovine.

Sretan i blagoslovljen Uskrs, ispunjen molitvom i radošću, želim Vama, svim hrvatskim biskupima, svećenicima, redovnicama i redovnicima te vjernicima u Hrvatskoj, kao i hrvatskim vjernicima diljem svijeta!"