Plenković uputio sućut Španjolskoj nakon tragične nesreće u kojoj je poginulo više ljudi

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je izraze sućuti predsjedniku španjolske Vlade Pedru Sánchezu povodom strašne željezničke nesreće kod Adamuza, u kojoj su živote izgubili deseci španjolskih državljana, a mnogi su ozlijeđeni.

„S velikim žaljenjem primio sam vijest o željezničkoj nesreći u kojoj su živote izgubili brojni španjolski državljani, a mnogi su i ozlijeđeni. Uime Vlade Republike Hrvatske, hrvatskoga naroda i svoje osobno, Vama, obiteljima stradalih i cijelom španjolskom narodu izražavam duboku sućut. Ozlijeđenima želimo brz i uspješan oporavak.“

Dva vlaka sudarila su se u Španjolskoj u nedjelju navečer. Do stravične nesreće došlo je kada je vlak koji je krenuo u 18.40 sati iz Malage za Madrid iskočio iz tračnica te prešao u drugu prugu i udario sedmi i osmi vagon vlaka na putu za Huelvu.

Najmanje 73 osobe prebačene su u bolnice, a 24 od njih su teško ozlijeđene, među njima i četvero djece.