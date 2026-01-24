Plenković u Splitu na obljetnici HDZ-a: "Hajdaš Dončić je zamolio Trumpa da me pozove"

Obljetnica utemeljenja HDZ-a u Splitu obilježena je svečanom sjednicom, a riječ je o 36. godišnjici. Na događaju je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković, u društvu članova Vlade te svojih suradnika.

Po završetku sjednice, Plenković je dao izjavu medijima te se osvrnuo na poruke Siniše Hajdaša Dončića vezane uz Odbor za mir. "Hajdaš Dončić je zamolio Trumpa da me pozove", rekao je premijer.

Na dodatna pitanja nije htio opširnije komentirati poziv predsjednika Republike Zorana Milanovića na konzultacije o mogućem sudjelovanju Hrvatske u Trumpovom Odboru za mir.

Premijer je kratko poručio i da SOA radi uobičajeno, a da su razgovori oko izbora predsjednika Vrhovnog suda krenuli. "Kako budu napredovali pregovori o popunjavanju tri mjesta u Ustavnom sudu, vjerujem da će se riješiti i pitanje predsjednika Vrhovnog suda", rekao je Plenković.