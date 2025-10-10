Plenković u Splitu: Hrvatska podrška Ukrajini i briga za branitelje u središtu Međunarodne braniteljske konferencije

U Splitu je danas na Međunarodnoj braniteljskoj konferenciji govorio premijer Andrej Plenković, naglasivši dugotrajnu potporu Hrvatske Ukrajini te potrebu da iskustva iz skrbi i reintegracije branitelja u Hrvatskoj budu dijeljena s ukrajinskim partnerima. Govor je, kako je rekao, dio šire aktivnosti Vlade usmjerene na potporu žrtvama ratova i očuvanje sjećanja na branitelje.

"Drago mi je da ste se odazvali na ovu važnu konferenciju koja je samo dio aktivnosti koja Vlada RH poduzima. Od veljače 2022. godine Hrvatska je vrlo jasno dala snažnu podršku Ukrajinskoj državi i narodu. To smo učinili i na četiri važna međunarodna skupa koji su održani u Hrvatskoj", kazao je Plenković na početku obraćanja, iznoseći ključnu poruku o međunarodnoj solidarnosti i aktivnom angažmanu države.

Premijer je istaknuo da je konferencija posvećena „brizi o onima koji su za Hrvatsku dali najviše, a to su branitelji“, te naglasio da su ta iskustva relevantna i za Ukrajinu. Ustvrdio je kako je hrvatsko iskustvo u rehabilitaciji i reintegraciji branitelja primjenjivo u kontekstu pomoći Ukrajini, te da će se o tome tijekom konferencije voditi konkretne rasprave.

Plenković je također poslao poruke obitelji preminulog branitelja Andrije Matijaša Pauka, te je, kako je rekao, pozdravio „među ostalima, i američkog predsjednika Donalda Trumpa i sve koji u protekle tri godine pokušavaju naći rješenje za zaključivanje rata Rusije i Ukrajine“.

Osvrćući se na ukrajinsku borbu, premijer je pohvalio „hrabrost, ustrajnost i snagu Ukrajinaca da se odupru ovoj agresiji“ te podsjetio na pomoć koju je Hrvatska pružila od početka rata: „Hrvatska je njihovoj pomoći dala svoj obol i dala je Ukrajini što je mogla na najbrži i najučinkovitiji način, i misli da smo nekad oko toga bili i prediskretni.“ Plenković je izrazio nadu da će pregovori za mir započeti što skorije te pozvao Rusiju da pristupi razgovorima.

Premijer je naglasio i državni prioritet brige za branitelje: „Hrvatska je imala veliki broj branitelja koji su doprinjeli slobodi Hrvatske, imamo veliki broj invalida, i zadaća je države da im pruži podršku, da im da dostojanstvo, smisao i da imaju uvaženo mjesto u društvu.“ Dodao je da je sveobuhvatan pristup u rehabilitaciji i reintegraciji ono što Hrvatska može ponuditi i što bi, prema njegovim riječima, bilo korisno i Ukrajini.

Konferencija u Splitu, kako je rekao Plenković, prilika je da se pokaže kako se Hrvatska „ponovno izgradila i reintegrirala nakon Domovinskog rata“ te da se razmijene iskustva i modeli koji mogu pomoći u odgovorima na posljedice suvremenih oružanih sukoba.