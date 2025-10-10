Plenković stigao u Split, bio na svečanom otvorenju Međunarodne braniteljske konferencije

Danas se u hotelu Le Meridien Lav svečano otvara Međunarodna braniteljske konferencije, a održava se i ministarski panel pod nazivom "Reintegracija u praksi: nacionalni pristupi i zajednička rješenja u politici".

Na otvorenje je stigao i predsjednik Vlade Andrej Plenković, a prije službenog otvaranja konferencije održano je zajedničko fotografiranje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Cilj konferencije je potvrditi snažnu i nedvosmislenu potporu Ukrajini, koja traje od početka brutalne ruske agresije. Hrvatska pomaže Ukrajinu i politički i diplomatski i ekonomski i humanitarno i vojno, a to će nastaviti činiti i dalje.

Aktivnost potpore ima i svoju multilateralnu i međunarodnu dimenziju. Međunarodna braniteljska konferencija je četvrti međunarodni događaj s ciljem potpore Ukrajini koji se održava u Hrvatskoj. Naša zemlja do sada je bila domaćin prvog sastanka Parlamentarne skupštine Krimske platforme, prve Međunarodne donatorske konferencije o humanitarnom razminiranju Ukrajine te sastanka na vrhu između zemalja jugoistočne Europe i Ukrajine, na kojem je prošle godine u Dubrovniku sudjelovao i ukrajinski predsjednik Zelenski.

Na otvaranju je predviđeno prigodno obraćanje predsjednika Vlade, kao i video poruke predsjednice ukrajinske Vlade Julije Sviridenko te povjerenice Europske komisije za Mediteran Dubravke Šuice.

Na ministarskom panelu pod nazivom "Reintegracija u praksi: nacionalni pristupi i zajednička rješenja u politici" sudjeluju potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ukrajinska ministrica za pitanja veterana Natalia Kalmykov, ministrica zdravstva Irena Hrstić, posebna izaslanica za Ukrajince u Europskoj uniji Ylva Johansson, posebni izaslanik za obnovu Ukrajine Ulrik Tideström i ukrajinski veteran Taras Sasovs.