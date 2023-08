PLENKOVIĆ STIGAO NA ALKU, KOMENTIRAO ODNOS S MILANOVIĆEM Rekao je kako se uvijek kulturno pozdrave

Predsjednik Vlade Andrej Plenković s članovima Vlade došao je u Sinj na 308. Sinjsku alku. Prije Alke razgovarao je s novinarima, piše N1.

Plenković je uoči Alke izjavio da je to dio naše tradicije koja se održala u kontinuitetu. “Zadovoljstvo mi je da Vlada podržava ove aktivnosti, a posebno mi je bilo drago da smo podržali posjet Alkara u Badenu i Beču”, rekao je.

Na pitanje jesu li zatoplili odnosi s predsjednikom Milanovićem rekao je kako se uvijek kulturno pozdrave na Oluji i na Alci.

“Hoće li on potpisati odluku o VSOA-i? To je na njemu, mi smo usuglasili i ja sam svoj dio papira potpisa, bilo bi dobro da i on jer su ostala četiri radna dana. Vlada i danas radi, održat ćemo telefonsku sjednicu da pomognemo Sloveniji i poslat ćemo jedan helikopter koji će im pomoći u prijevozu stvari i pomoći”, dodao je.

Što se tiče privođenja HOS-ovca uoči Oluje rekao je da je to posao policije, a ne Vlade.

Tvrdi da 90 posto svih imenovanja unutar oružanih snaga su na stolu Milanovića. “Ne ponaša se sukladno zakonu jer traži nekakav paket. To je možda u njegovoj glavi, ali toga nema u zakonu”, napomenuo je.

Na pitanje o čemu su jučer pričali na Oluji samo je kroz osmijeh odgovorio: “Honeymoon (eng. medeni mjesec)”, piše N1.