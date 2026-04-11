Plenković: "Širi se notorna laž o europskom novcu"

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković upozorio je prisutne na Izbornom saboru Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a u Zagrebu da se u hrvatskoj javnosti iz oporbe i drugih institucija plasira notorna laž o europskim sredstvima, prenosi HRT.

“Postoji lažna teza u eteru koju nerijetko plasiraju ljudi iz oporbe ili čelnici nekih drugih institucija koji nisu iz naše političke obitelji, plašeći hrvatsku javnost da su europska sredstva presušila i da ih dogodine neće biti”, poručio je Plenković.

"Cilj je obeshrabriti poduzetnike"

Prema njegovim riječima, ta se laž kontinuirano ponavlja, pa se o njoj u Vladi čak i mediji raspituju, “umjesto da ju sami demantiraju”.

“To se plasira ne bi li se poduzetnike i gospodarstvenike obeshrabrilo i dovelo ih u situaciju da se pitaju hoće li biti investicijskih sredstava”, rekao je.

Istaknuo je da cijela Vlada, a osobito resori koji su angažirani na europskim temama, imaju zadatak da se kroz pregovore o višegodišnjem financijskom okviru izbore za nova sredstva, koja će, tvrdi Plenković, “biti značajna”.